Đề nghị sửa chữa hư hỏng đường Vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân-Mai Dịch

Những hư hỏng khe co giãn, dầm, trụ, gối, hệ thống thống thoát nước cầu cạn Vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân-Mai Dịch cần sớm được sửa chữa nhằm đảm bảo tuổi thọ cho công trình và an toàn giao thông.

Phương tiện lưu thông trên đoạn đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa cầu cạn Vành đai 3 trên cao đoạn từ Pháp Vân-Mai Dịch.

Các hạng mục cần sửa chữa gồm hư hỏng khe co giãn, dầm, trụ, gối, hệ thống thống thoát nước cầu cạn Vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân-Mai Dịch nhằm duy trì khả năng khai thác của cầu, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội, cầu cạn Vành đai 3 trên cao đoạn từ Pháp Vân-Mai Dịch có 52 gối cầu có hiện tượng bị xô lệch; 88 khe co giãn bị hư hỏng, không êm thuận.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đề xuất phương án trước mắt thay thế khẩn cấp toàn bộ 10 gối cầu trên đơn nguyên phía bên phải (theo chiều từ cầu Thanh Trì đi Mai Dịch) của trụ T50, và 10 gối cầu cao su cốt bản thép của trụ T91 bằng gối cầu mới.

Sở Giao thông Vận tải sau đó đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép tổ chức kiểm định, thử tải đánh giá khả năng chịu tải của tuyến đường Vành đai 3 trên cao; triển khai cải tạo, sửa chữa ngay trụ T50, T91; lập dự án sửa chữa toàn bộ hệ thống khe co giãn đã hư hỏng trên tuyến đường Vành đai 3 (ngoài đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch đã được lập dự án cải tạo, sửa chữa) để bảo đảm việc lưu thông trên tuyến đường được êm thuận, an toàn./.

Hà Nội sẽ sớm lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3 Hiện tuyến Vành đai 3 trên cao có 39 camera giao thông được lắp từ cầu Thanh Trì đến nút Pháp Vân-Quốc lộ 1A và từ nút giao Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến đến cầu vượt Mai Dịch.