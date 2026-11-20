Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng những thành quả hợp tác sẽ giúp cho nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới.