Định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước

(TTXVN/Vietnam+)
Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn. Đó là Nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nhóm vấn đề kinh tế-xã hội./.