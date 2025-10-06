Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV

Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn. Đó là Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nhóm vấn đề Kinh tế-Xã hội.

Đối với Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, về nội dung về Công tác nhân sự Đại hội, thực hiện kết luận số 180 ngày 25/7/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thông báo của Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự về định hướng giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (chính thức và dự khuyết; tái cử và tham gia lần đầu).

Đến ngày 20/8/2025, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu Ban Nhân sự. Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện và thống nhất danh sách, tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Đồng thời Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Đây là công việc “đặc biệt hệ trọng," “then chốt của then chốt,” là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Về Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Nội dung các Văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 Nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành vào Báo cáo Chính trị và xác định, tính tới nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Về nhóm vấn đề Kinh tế-Xã hội, nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế- xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Mặc dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển. GDP quý 3/2025 tăng 8,22%, tính chung trong 9 tháng tăng 7,84%.

Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, xuất siêu đạt gần 17 tỷ USD. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1% đến 8,5%. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Song cũng còn nhiều vấn đề trong nội tại nền của kinh tế chúng ta phải quan tâm, giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%. Đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới theo tinh thần: Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững.”

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10/2025./.

