Dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau loạt trận động đất mạnh ngoài khơi Nga

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, 7 thuyền viên gặp nạn trên biển đã được an toàn, đảm bảo sức khỏe sau vụ chìm tàu do gió lớn, sóng to.