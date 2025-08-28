Đoàn phóng viên quốc tế tham quan làng gốm Bát Tràng nhân dịp 80 năm Quốc khánh

Chiều 28/8, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại làng gốm cổ Bát Tràng (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Đoàn phóng viên đã được giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa-nghệ thuật của Bát Tràng, đồng thời trực tiếp tham quan các điểm di tích tiêu biểu như: Đình làng, Văn chỉ, Ngõ cổ, Nhà Gian Khó, không gian nghề gốm Bát Tràng Xưa và Nay; không gian nghệ thuật điêu khắc ánh sáng.

Tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, các phóng viên tham gia trải nghiệm nặn gốm, chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng và thưởng thức không gian văn hóa làng nghề.

Với lịch sử lâu đời và những nét độc đáo, Bát Tràng đã trở thành biểu tượng của nghề gốm Việt Nam và là một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Các cơ sở sản xuất gốm tại Bát Tràng đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo ra không gian tham quan, trải nghiệm cho du khách.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh giới thiệu với các phóng viên về nghề gốm Bát Tràng. (Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN)

Khu làng cổ Bát Tràng rộng khoảng 5,2 ha, có hàng trăm năm tuổi với 23 nhà cổ, 16 nhà thờ họ được xây dựng bằng gạch Bát Tràng cổ là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của làng nghề xưa…

Làng Bát Tràng không chỉ nổi bật ở nghề gốm, mà còn nhờ truyền thống hiếu học, tôn vinh tri thức. Làng tự hào với những danh nhân văn hóa, đặc biệt là các bậc tiên hiền, trạng nguyên, tiến sỹ.

Sau khi tham quan, ông Yury Sigov (Nga) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng về làng cổ này. Ngôi làng gợi cho tôi nhiều ký ức về những làng xưa, đặc biệt bởi không khí trong lành, kiến trúc cổ kính và con người thân thiện. Tất cả tạo nên dấu ấn khó quên."

Ông Nguyễn Việt Tiến, làm việc tại Đài Truyền hình Ti Vi Việt Tiến (Canada) cho biết: "Tôi đã vài lần đến Bát Tràng và lần nào cũng có cảm giác xúc động như đang ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Những di tích cổ như Đình làng Bát Tràng, Văn chỉ, những ngôi nhà xưa, cùng hình ảnh các cụ già tóc bạc phơ vẫn cần mẫn với nghề, để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi đặc biệt yêu thích sự mộc mạc của gốm Bát Tràng - không quá trau chuốt tinh vi nhưng mang nét riêng đầy sức hút, rất Bát Tràng, rất Việt Nam. Nhìn vào sản phẩm có thể cảm nhận rõ bàn tay của người thợ. Nhiều năm sống ở Canada, tôi luôn nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là gốm Bát Tràng, và niềm say mê này sẽ còn mãi trong tôi."

Chia sẻ với đoàn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là cơ hội để ngành Du lịch Thủ đô quảng bá và kể những câu chuyện về giá trị văn hóa ngàn năm của Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu giới thiệu với phóng viên về nguyên liệu gốm Bát Tràng. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Thành phố có rất nhiều di tích, di sản, làng nghề, ẩm thực, lễ hội…, và định hướng sẽ xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội trở thành điểm đến của di sản ngàn năm, điểm đến của "Thành phố vì hòa bình".

Chỉ số phát triển du lịch của Hà Nội tăng trưởng nhanh qua từng năm, với mục tiêu năm nay đón hơn 8 triệu lượt khách quốc tế. Thành phố đang tích cực xây dựng các điểm đến chất lượng, lựa chọn những làng nghề tiêu biểu để phát triển thành điểm đến tầm quốc tế.

Chuyến trải nghiệm, khảo sát của đoàn tại làng nghề Bát Tràng được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh Hà Nội và dịch vụ du lịch Thủ đô ra thế giới.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Bát Tràng là một trong những làng nghề tiêu biểu của Thủ đô, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho phóng viên quốc tế dịp này là cơ hội để giới thiệu những nét tinh hoa làng nghề, thúc đẩy du lịch văn hóa - làng nghề phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập./.

