Đồng Nai: Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hành lang đường sắt

Đồng Nai sẽ giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; bố trí thêm các đèn, biển phản quang cảnh báo; lắp đặt rào chắn, các biển cấm tại một số vị trí giao cắt.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Ngày 30/7, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã đã kiểm tra những tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ngay sau khi xảy ra vụ xe ôtô bán tải vượt đường sắt va chạm với tàu hỏa làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với ngành Đường sắt, Sở Giao thông Vận tải, Công an, Cảnh sát giao thông cùng 5 địa phương cấp huyện của tỉnh Đồng Nai gồm Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Khánh và Xuân Lộc.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số điểm giao cắt giữa đường sắt với các tuyến đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thành Đồng, Dương Tử Giang, Phạm Văn Thuận trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết mục đích kiểm tra nhằm ghi nhận các tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và đề xuất phương án xử lý.

Đoàn cũng thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt của các địa phương theo các kiến nghị của ngành Đường sắt; ghi nhận các kiến nghị của địa phương đối với ngành Đường sắt; kiểm tra thực tế các lối đi tự mở cắt ngang đường sắt vào khu dân cư, hộ dân, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Sau khi ghi nhận những tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thống nhất các biện pháp đảm bảo an toàn hành lang đường sắt như giải quyết tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; bố trí thêm các đèn, biển phản quang cảnh báo; lắp đặt rào chắn, các biển cấm dừng đậu, cấm rẽ, cấm quay đầu xe… tại một số vị trí giao cắt.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28/7, tàu hỏa SNT5 do lái tàu Đ.H.H (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam (thành phố Long Khánh đi thành phố Biên Hòa), khi đi tới vị trí đường ngang Km1696 + 458 (giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận) thì va chạm với xe bán tải 60C- 597.05, do ông Võ Văn Khải điều khiển đi từ đường hẻm ra (không có rào chắn, thuộc phường Tân Tiến).

Trên xe bán tải lúc đó có 4 người gồm ông Võ Văn Khải, chị Mai Phú Phương (42 tuổi), em N.V.N (13 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (55 tuổi). Do cú đâm mạnh từ tàu hỏa nên xe bán tải văng vào xe rác ngay trước vị trí cổng chào ở hẻm 1613 và 1615 (khu phố 3, phường Thống Nhất).

Vụ va chạm đã khiến L.M.T. (23 tuổi, nhân viên thu gom rác) và em N.V.N. tử vong tại chỗ. Ba người còn lại trên xe ôtô bán tải được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ tại nạn xảy ra, Phòng thanh tra An toàn III (Cục Đường sắt Việt Nam) đã xác định nguyên nhân ban đầu lỗi là do lái xe không tuân thủ theo biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa.”

Một phần nguyên nhân là do trách nhiệm của địa phương đã không quyết liệt trong việc thực hiện theo Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa bỏ lối đi tự mở trên địa bàn quản lý./.

