Đức: Công nghệ nội soi mới giúp phát hiện sớm ung thư thực quản

Các nhà nghiên cứu Đức và Áo mới đây đã phát triển một kỹ thuật hình ảnh tiên tiến mang tên "O2E", cho phép các phòng khám phát hiện các tổn thương ung thư ở thực quản với độ chính xác chưa từng có.



Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, công nghệ nội soi tiên tiến này có thể phát hiện ngay cả những thay đổi mô bệnh lý nhỏ nhất, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và chẩn đoán sớm.

O2E kết hợp hai kỹ thuật hình ảnh bao gồm OCT có khả năng ghi lại chi tiết cấu trúc mô và hình ảnh quang âm (OPAM) có thể mô tả ngay cả những mạch máu nhỏ nhất ở các lớp mô sâu hơn.

Bằng cách kết hợp các kỹ thuật này, có thể tạo ra hình ảnh 3D độ phân giải cao về cấu trúc và chức năng mô trong thực quản. Cả hai cảm biến được tích hợp vào một viên nang nội soi có khả năng quét mô ở góc 360 độ.



Giáo sư Vasilis Ntziachristos, Giám đốc Viện Hình ảnh Sinh học và Y học tại Helmholtz Munich và Chủ tịch Đại học Kỹ thuật Munich (TUM), cho biết hệ thống hình ảnh kép này có thể phát hiện ra các dấu hiệu tổn thương ung thư giai đoạn đầu, bao gồm những thay đổi cấu trúc vi mô bên dưới bề mặt niêm mạc và những thay đổi vi mạch tinh vi bên trong mô ung thư, mà các phương pháp trước đây không thể phát hiện được.



Trong nghiên cứu thí điểm, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra thực quản của động vật và các mẫu mô từ bệnh nhân mắc bệnh thực quản Barrett, phiên bản trước đây của ung thư thực quản. Họ đã xác định thành công sự khác biệt rõ rệt giữa mô khỏe mạnh, mô có những thay đổi tế bào bất thường, giai đoạn tiền ung thư và khối u ác tính.



Ung thư thực quản được xếp vào một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất: Khi được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, khoảng 90% bệnh nhân có thể sống sót./.

