Đường đi nhà triển lãm Đông Anh tắc nghẽn nhiều ngày, tài xế công nghệ thét giá

Vành đai 2 lối đi từ trung tâm đến nhà triển lãm con rùa mới khánh thành tại Đông Anh "thất thủ" bởi hàng chục nghìn phương tiện cá nhân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ghi nhận trong chiều ngày 31/8, giao thông trên lối vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại thường xuyên trong tình trạng tắc cứng và quá tải. Không gian gần 260.000 mét vuông đang là nơi diễn ra triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" rất được quan tâm dịp 2/9.

Tình hình giao thông đông đúc diễn ra gần như liên tục kể từ chiều 30/8, khi một lượng lớn người dân từ nhiều nơi đổ về Hà Nội đón lễ 2/9. Bãi đỗ xe trung tâm chật cứng, nhiều người dân tự đỗ xe máy, xe ôtô trên vỉa hè đường Trường Sa và Vành đai 2 bất chấp việc không có người trông.

Người dân tự đỗ ôtô, xe máy dọc theo các tuyến đường quanh trung tâm triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Gia đình anh Thuần từ Bắc Giang có 2 người lớn và 3 con nhỏ cho biết đã đến Hà Nội từ ngày 29 để đón xem tổng duyệt sáng ngày 30. Chiều cùng ngày, gia đình anh định tới VEC nhưng thấy giao thông đông đúc, tắc nghẽn nên chuyển kế hoạch sang sáng sớm 31/8. Tuy nhiên tình hình không khả quan hơn là bao.

"Chúng tôi gọi xe taxi đi từ 7 giờ sáng cho đỡ đông, nhưng lên đến cầu Đông Trù thì chật cứng, mất hơn một tiếng để di chuyển đến triển lãm. Ở trong các gian hàng thì phải vừa đi vừa lách. Khi về không thể gọi xe và chấp nhận phải đi bộ khoảng 2km ra tuyến đường Đông Hội và bắt xe" anh cho biết.

Rời trung tâm lúc 10 giờ trên xe ôtô cá nhân, gia đình chị Nguyễn Yến (phường Ba Đình, Hà Nội) cũng mất gần 30 phút mới lấy được xe khỏi bãi, rồi tiếp tục đi hơn 10 phút nữa để đi từ cổng VEC mới đến chân cầu Đông Trù.

Gia đình 5 người nhà chị Hạnh mệt phờ, ngồi nghỉ tại quán càphê sau khi đi bộ ra khỏi vùng tắc nghẽn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Gia đình chị Hạnh từ Thượng Thanh (phường Bồ Đề) phải gửi xe máy tại một chung cư cách đó 1,8km, sau đó gọi taxi để đến trung tâm. Khi ra về, 5 người xác định tình hình quá đông nên không gọi xe, chấp nhận đi bộ để đến nơi gửi xe. "Chúng tôi tính phải đi đường cầu Đuống thay vì cầu Đông Trù thì mới về được," chị Hạnh cho biết.

Nhiều tài xế các ứng dụng đặt xe trực tuyến tắt ứng dụng để chạy "tăng bo." Nhiều tài xế báo giá gấp 3 lần tới hàng chục lần cho khoảng cách chỉ 2km.

"Chúng tôi không thể đặt xe dù đã thử 3 ứng dụng khác nhau, các tài xế đều không nhận đặt qua 'app' và báo giá khoảng 100.000 đồng từ cổng triển lãm đến chân cầu. Có người tôi hỏi còn báo giá 500.000 đồng vì phải e ngại phải quay đầu ở khu vực tắc đường, nên chúng tôi chỉ còn cách đi bộ," một du khách cho biết.

Tài xế công nghệ tập trung đông đúc gần cổng triển lãm để chạy "tăng bo." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" kéo dài từ 28/8 đến 5/9, trưng bày thành tựu của đất nước ở nhiều khía cạnh, mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Theo ghi nhận của ban tổ chức triển lãm ngày 30/8 đã có hơn 650.000 lượt khách đổ về. Các gian có hoạt động trải nghiệm của quân đội, các gian có trải nghiệm thực tế ảo, phát quà miễn phí là các gian đông người tham gia nhất. Nhiều nơi có tới hành trăm người xếp hành, lo sợ "có thể phải chờ đến tối mới đến lượt."

Khu vực sảnh trung tâm triển lãm tỏng "nhà con rùa" chật cứng người qua lại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Hàng chục người xếp hàng dài chờ thử trò chơi lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Khán giả trên 15 tuổi xếp hàng vào gian bắn thử súng gần không gian của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Dự kiến triển lãm tiếp tục đông đúc đến hết kỳ nghỉ 2/9. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

