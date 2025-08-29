Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước: Kết nối văn hóa, quảng bá thương hiệu Việt

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc," diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) có đông đảo người dân các tỉnh, thành tới tham quan.

Đặc biệt, nhiều người rất vui khi được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, được thưởng thức văn hóa nghệ thuật các vùng miền, hiểu rõ hơn về những thành tựu nổi bật của đất nước.

Triển lãm là một cơ hội tốt để các địa phương hiểu rõ hơn về nhu cầu tiêu dùng của người dân hiện nay, quảng bá giới thiệu văn hóa và các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Ông Hoàng Ngọc Thịnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết để triển khai, thực hiện không gian Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, tỉnh đã trực tiếp liên hệ, kết nối với gần 120 đơn vị. Thái Nguyên đã tổ chức lựa chọn ra 98 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường đại học trên địa bàn thống nhất chọn 868 sản phẩm, mô hình, hiện vật tiêu biểu.

Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều sản phẩm, hiện vật mô hình, ấn phẩm của các ngành khác. Thái Nguyên mong muốn muốn mang những sản phẩm, mô hình, hiện vật tiêu biểu trưng bày, quảng bá rộng rãi đến người dân trong và ngoài nước, từ đó nâng cao sức tiêu thụ và tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

Chị Mã Thị Dạy (nghệ danh là Bảo An) ở thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: "Đoàn chúng tôi có hơn 20 người đến từ Câu lạc bộ hát Then, đàn tính Sắc Chàm của tỉnh Thái Nguyên. Đoàn mang đến Triển lãm 15 tiết mục với mong muốn mang văn hóa nghệ thuật bản địa phục vụ người dân, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày, Nùng với các làn điệu dân ca như hát Then, lượn, các điệu múa."

Khách tham quan tại gian trưng bày của tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Mỗi ngày các nghệ nhân có 3-4 đợt diễn phục vụ người dân các nơi về dự triển lãm thưởng thức. Những bài hát như: "Ba Bể cảnh niên," "Đường về bản em," "Hương sắc trà em," "Lời Then dâng Đảng," "Trăng soi đường Bác..." đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình tại không gian triển lãm.

Anh Hùng, một người dân sống ở phường Định Công, thành phố Hà Nội, nói: "Tôi chưa biết nhiều về văn hóa dân tộc, nhất là các làn điệu hát, điệu múa. Đến với Triển lãm thành tựu đất nước lần này, được ngồi bàn thưởng thức trà ngon nhất, được xem các cô gái trẻ diện trang phục dân tộc rất đẹp, họ cùng nhau hát then, đàn tính rất ấn tượng. Những lời ca, câu hát của các cô gái dân tộc làm xua tan sự mệt mỏi, đồng thời khiến tinh thần thoải mái sau bao ngày làm việc căng thẳng."

Theo anh Hùng, đến Triển lãm Thành tựu đất nước mới biết đất nước ta có nhiều sản vật, sản phẩm rất ngon, mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng và chất lượng không ít mặt hàng hơn cả hàng nhập khẩu.

Với nhiều loại sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam chất lượng cao, an toàn, mẫu mã đa dạng, phong phú, có nguồn gốc rõ ràng, chúng ta hoàn toàn yên tâm mua về tiêu dùng cho gia đình, làm quà cho người thân và đặc biệt cùng quảng bá thương hiệu Việt rộng rãi để tăng sức tiêu thụ, góp phần vào sự phát triển đất nước. Điển hình như sản phẩm chè, càphê, tiêu, điều hạt, các loại trái cây của các tỉnh, thành.

Là một giáo viên dậy văn đã về hưu, bà Lê Tâm (60 tuổi), xã Thạch Thất, Hà Nội dậy từ rất sớm, bắt 2 chuyến xe buýt để có thể đến tham quan tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Bà Tâm háo hức kể: "Đi xem triển lãm, tôi rất thích các gian trưng bày, giới thiệu làng nghề của Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, nhiều mặt hàng đặc sản địa phương nổi bật, rất đặc sắc, nhất là khu giới thiệu ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh." “80 năm mới có một lần, sau khi xem xong triển lãm, tôi cũng rất mong chờ được chứng kiến trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba đình. Tối nay tôi sẽ về nghỉ ở nhà con gái (đang trọ ở phường Từ Liêm) để có thể dậy sớm đi xem lễ tổng duyệt vào ngày 30/8,” bà Tâm nói thêm.

Người dân thưởng thức nét văn hóa nghệ thuật tại gian trưng bày của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bác Lê Đình Nga (64 tuổi, ở Văn Lung, Phú Thọ), một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch biên giới chia sẻ: "Dù mới chỉ đi xem được một số khu trưng bày triển lãm, nhưng không gian hiện đại cùng rất nhiều công nghệ mới khiến chúng tôi rất bất ngờ. Đặc biệt, khi đến xem khu trưng bày vũ khí, khí tài của Bộ Quốc phòng, chúng tôi thực sự rất mừng vì đất nước ta đã có thể tự sản xuất ra các loại xe tăng, tên lửa hiện đại. Bộ đội chúng tôi ngày xưa vất vả, thiếu thốn nhiều lắm, giờ mọi thứ đã khác đi rất nhiều, tôi thấy hạnh phúc vì được chứng kiến những đổi thay đó trong dịp 80 năm Quốc khánh lần này."

Đi du lịch cùng gia đình ra Hà Nội, anh Lê Văn Minh (phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ anh rất ấn tượng với gian trưng bày triển lãm mang đậm bản sắc văn hóa, du lịch của Tuyên Quang.

Tại đây, anh được nghe giới thiệu sản phẩm chè, trải nghiệm pha trà, thưởng trà; trải nghiệm văn hóa gắn với văn nghệ, trò chơi dân gian, làng nghề truyền thống; trưng bày sản phẩm OCOP… Anh cho biết nếu có cơ hội, anh sẽ đưa gia đình lên trải nghiệm thực tế cảnh quan, danh thắng nổi tiếng của Tuyên Quang./.

Người dân tham quan Khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước Khu trưng bày của TTXVN giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước đã thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan, tìm hiểu.