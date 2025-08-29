Không khí trong ngày đầu tiên Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Triển lãm có sự tham gia của gần 300 đơn vị đến từ các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong cả nước, khu trưng bày được chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước. Đây là một chương trình, sự kiện rất lớn và được đông đảo người dân quan tâm.

Nhiều người mong muốn được đến sự kiện này để tham quan, tận mắt chứng kiến các thành tựu đất nước và nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc Việt Nam.

Ngày đầu tiên Triển lãm khai mạc, lượng người đến tham quan rất đông trong không khí vui tươi, công tác an toàn, trật tự được đảm bảo. Lực lượng chức năng phân công, bố trí thờng xuyên ở tất cả các lối vào, sân bãi, các phân khu, đường lớn, nhỏ để lễ khai mạc diễn ra an toàn, trang trọng.

Một nhân viên làm công tác an ninh, trật tự tại khu vực tổ chức chương trình Triển lãm cho hay từ 12 giờ trưa 28/8, Tòa nhà Kim Quy - nơi Trung tâm của Triển lãm thành tựu đất nước, Trung tâm Triển lãm thường xuyên (nhà A) chính thức đồng loạt mở cửa để đón mọi người dân được vào xem miễn phí và cũng từ đó số lượng người về khu vực tổ chức chương trình, sự kiện mỗi lúc một đông. Điển hình là các khu vực trưng bày trang thiết bị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... luôn được đông người đến nhất, xem lâu nhất và đó cũng là nơi nhiều người chọn chụp ảnh làm kỷ niệm.

Lúc cao điểm trong ngày các con đường, điểm đậu xe, bãi để xe quy mô lớn thuộc khu vực Triển lãm thành tựu đất nước, phương tiện của người tới tham quan đậu kín chỗ.

Gian trưng bày của Bộ Công an tại triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo tính toán sơ bộ của một số người dân, nếu như “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” diễn ra vào tối 9 và 10/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cả hai đêm thu hút 50.000 khán giả, thì riêng ngày khai mạc Triễn lãm thành tựu đất nước số lượng người đến có thể đông hơn nhiều. Điều này cũng thể hiện sức hút và ấn tượng của chương trình, sự kiện.

Ban tổ chức cũng đã thông báo rộng rãi về một số hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước những ngày tới.

Cụ thể, ngày 29/8 (thứ Sáu): Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) tại phòng sự kiện Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 30/8 (thứ Bảy): Từ 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Tiếp theo, ngày 31/8 (Chủ nhật), từ 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc (miễn phí vé)...

Với những chương trình phong phú và đặc sắc được thu xếp kỹ lưỡng như vậy, tin rằng không khí vui tươi và yên bình sẽ còn mãi tiếp nối trong những ngày tới./.

