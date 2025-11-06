EEE-AM 2025: Diễn đàn về xu hướng và đổi mới kỹ thuật điện trong tương lai

Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện- châu Á năm 2025 (EEE-AM) đang diễn ra trong 3 ngày từ 5-7/11 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hà Nội.

Hội thảo quy tụ hàng trăm nhà khoa học từ hơn 20 quốc gia trao đổi về chuyển dịch năng lượng, công nghệ tiên tiến, vật liệu mới và định hướng tương lai ngành điện Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, tiến sỹ Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, Hội thảo EEE-AM 2025 là một sự kiện quan trọng thuộc chuỗi IEEE, EEEIC danh giá trên thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và môi trường. Năm 2023, Hội thảo quốc tế EEE-AM về Môi trường và Kỹ thuật điện châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Trường Đại học Điện lực đăng cai đã thành công vang dội, quy tụ hơn 150 báo cáo khoa học, lan tỏa mạnh mẽ uy tín học thuật của Việt Nam cũng như trên trường quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện-Châu Á năm 2025, với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ của Giáo sư, tiến sỹ khoa học Trần Quốc Tuấn, Đại học Paris Saclay, Giám đốc nghiên cứu & Fellow Scientist, CEA và Trường Đại học Điện lực cùng các đơn vị đồng tổ chức, hội thảo tiếp tục mở rộng quy mô với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, doanh nghiệp và diễn giả từ trên 20 quốc gia. Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến học thuật và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Văn Châu nhấn mạnh: “Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng sâu rộng: Điện hoá các ngành kinh tế; Phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ, AI và hệ thống điện thông minh; An ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp; cuộc cách mạng vật liệu mới và bán dẫn; đây là cơ hội đồng thời vừa là thách thức cho mọi quốc gia.

Hội thảo EEE-AM 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh mới khi cả nước tích cực triển khai thực hiện các cam kết quốc tế và các nghị quyết, chính sách của Đảng thúc đẩy khoa học công nghệ cũng như đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hiện đại hoá hạ tầng năng lượng quốc gia.

Với chủ đề “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và Đổi mới,” Hội thảo EEE-AM 2025 không chỉ là nơi cập nhật những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác chiến lược giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước cũng như đối với các doanh nghiệp.

Hội thảo góp phần lan tỏa tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, chủ động thích ứng với bối cảnh thị trường năng lượng mới, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng và tự cường.

Giáo sư, tiến sỹ Trần Quốc Tuấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ban tổ chức, Hội thảo EEE-AM 2025 quy tụ 27 báo cáo khoa học của các diễn giả uy tín đến từ Pháp, Thụy Điển, Canada, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha. Hội thảo mang đến cái nhìn tổng quan về những vấn đề khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội trong việc ứng dụng kỹ thuật điện gắn với các tác động môi trường, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Giáo sư, tiến sỹ khoa học Trần Quốc Tuấn cho biết: "Tại hội thảo này, tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của thế giới để chúng ta đồng hành, đáp ứng được những yêu cầu đó. Do đó, hội thảo năm nay có nhiều điểm mới như năng lượng hạt nhân, vật liệu tiên tiến và bán dẫn... Đây là những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, hội thảo lần trước chỉ thu hút được khoảng 150 bài báo khoa học thì hội thảo lần này tăng lên trên 400 bài báo khoa học gửi về, trong đó 351 bài được chọn trình bày tại hội thảo. Như vậy đây là hội nghị lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này."

Việc mang hội thảo về Việt Nam để đội ngũ nhà khoa học và kỹ sư được cọ sát, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu ở đại học và sinh viên có điều kiện để viết bài, thay vì phải đi ra nước ngoài... Qua hội thảo này, các đại học, doanh nghiệp, tập đoàn lớn có đánh giá, định hướng lại hoặc cùng hợp tác để phát triển trong tương lai.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Quỹ châu Á. (Ảnh: Vietnam+)

Phó Giáo sư, tiến sỹ Đinh Văn Châu khẳng định Hội thảo EEE-AM 2025 là điểm hẹn, là sự kết nối thiết lập hợp tác, là nơi hội tụ của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đào tạo và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới để cùng trao đổi, dự báo và định hình tương lai ngành điện, vì một tương lai năng lượng bền vững và thịnh vượng./.

Trải qua gần 130 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Điện lực luôn là cơ sở đào tạo và nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng, điện lực của Việt Nam. Hiện nay, khoảng 70% nhân lực của ngành điện quốc gia đã và đang được đào tạo từ Đại học Điện lực. Hiện nay, Trường Đại học Điện lực đang thực hiện các nhiệm vụ Bộ Công Thương giao theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 70: Chủ trì nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ lưu trữ năng lượng; đồng chủ trì Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng, đào tạo từ 25.000-35.000 kỹ sư, chuyên gia, đặc biệt trong điện hạt nhân và năng lượng tái tạo; phối hợp nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế về điện hạt nhân, năng lượng mới, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng khi Việt Nam khởi động lại chương trình điện hạt nhân.

