EVNNPC làm rõ thông tin về việc “nhân bản” hóa đơn điện tại Phú Thọ

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết chiều 5/9/2025, Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê, trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Hùng Việt tiến hành xác minh, làm rõ thông tin về hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được chia sẻ trên mạng xã hội, gây nhiều bình luận trái chiều trong dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 của ông Nguyễn Đình Mạnh và ông Nguyễn Đức Đoan (bố ông Mạnh), cùng trú tại khu Đồng Phai, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ.

Cả hai hóa đơn đều ghi mức tiêu thụ 230 kWh với số tiền thanh toán 572.011 đồng. Một số ý kiến cho rằng có hiện tượng “nhân bản hóa đơn” hoặc thiếu minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ điện.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Mạnh khẳng định: “Tôi chỉ nói vui rằng nhà mình có hai hóa đơn giống nhau, sau đó có người chụp lại đưa lên Facebook. Thực tế, tôi không hề khiếu nại vì hiểu mùa nắng nóng dùng nhiều thiết bị thì tiền điện tăng là bình thường. Các cháu nhỏ trong nhà lại thường mua vải, nhãn về ăn, mở tủ lạnh liên tục cũng gây tiêu hao điện năng. Nếu nghi ngờ thì tôi đã không đi nộp tiền rồi.”

Ngay khi sự việc lan truyền, Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê-PC Phú Thọ đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng công an xã kiểm tra toàn bộ lịch sử sử dụng điện của hai hộ trong hai năm 2023-2024 và 8 tháng năm 2025.

Kết quả cho thấy mức tiêu thụ điện năng của từng hộ hoàn toàn phù hợp với thiết bị sử dụng, không phát hiện bất thường, không có dấu hiệu tăng đột biến hoặc giảm đột ngột. Riêng tháng 8/2025, cả hai hộ tình cờ có mức tiêu thụ trùng nhau 230 kWh, dẫn đến số tiền thanh toán giống nhau. Các chỉ số đầu-cuối công tơ và số seri công tơ hoàn toàn khác nhau, không có hiện tượng sao chép hóa đơn.

Ông Hoàng Thanh Bình, Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê (PC Phú Thọ) cho biết: “Đây chỉ là sự trùng hợp do hai hộ có điều kiện sử dụng điện tương tự. Chúng tôi đã giải thích cụ thể cho khách hàng và cả hai hộ đều đồng thuận, không có ý kiến thắc mắc.”

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Hùng Việt (Phú Thọ), cho biết: “Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi đã kịp thời phối hợp với ngành điện để làm rõ sự việc, cung cấp thông tin chính xác đến người dân. Đây là trách nhiệm của lực lượng công an xã trong việc gần dân, sát dân, phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm kịp thời định hướng dư luận, tránh gây hoang mang hoặc tạo điều kiện cho các luận điệu xuyên tạc.”

Hiện nay, EVNNPC và PC Phú Thọ đã triển khai đồng bộ hệ thống công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa. Chỉ số điện được ghi nhận tự động, theo ngày giờ cố định và truyền về trung tâm tính toán hóa đơn, loại bỏ nguy cơ can thiệp thủ công.

Ngành điện cũng áp dụng cơ chế kiểm soát sai số nghiêm ngặt: nếu sản lượng điện tháng này biến động trên ±30% so với tháng trước, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để nhân viên kiểm tra, phúc tra trước khi phát hành hóa đơn đến khách hàng.

EVNNPC và PC Phú Thọ khẳng định luôn đặt minh bạch, công khai và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu; mọi nghi ngờ về chỉ số tiêu thụ điện, khách hàng có thể liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 6769 hoặc trực tiếp với điện lực địa phương để được hỗ trợ, kiểm tra và giải đáp kịp thời.

Ngành điện luôn trân trọng và lắng nghe mọi phản hồi, coi sự đồng hành và hợp tác của khách hàng là yếu tố quan trọng để EVNNPC không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi chính đáng và minh bạch trong sử dụng điện./.

