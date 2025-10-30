Fed cắt giảm lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong năm 2025

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % - lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025, nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách.

Theo tuyên bố của Fed, các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10 phiếu thuận - 2 phiếu chống để hạ biên độ lãi suất cho vay chủ chốt xuống ngưỡng 3,75%-4,00%.

Hai thành viên phản đối là Thống đốc Stephen Miran, người ủng hộ mức giảm mạnh hơn là 0,5 điểm %, và Chủ tịch Fed khu vực thành phố Kansas Jeff Schmid, người “muốn giữ nguyên mức lãi suất hiện tại."

Quyết định này được cho là giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ trong bối cảnh giới doanh nghiệp chịu tác động từ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp dụng trên diện rộng, đồng thời thêm thời gian cho các nhà hoạch định chính sách khi chính phủ liên bang vẫn đang tạm ngừng hoạt động.

Tình trạng bế tắc chính trị giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kéo dài gần 1 tháng kể từ khi chính phủ đóng cửa, khiến hầu hết các số liệu kinh tế chính thức chưa được công bố.

Fed cũng thông báo sẽ chấm dứt chính sách thu hẹp bảng cân đối kế toán từ ngày 1/12 tới. Bảng cân đối của Fed đã mở rộng trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 và được thu hẹp dần trong những năm gần đây./.

