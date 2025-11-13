FinTech Singapore 2025: Khám phá công nghệ cho thập kỷ tài chính tiếp theo

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, từ ngày 12-14/11, Lễ hội FinTech Singapore (SFF) diễn ra tại trung tâm tổ chức hội nghị và triển lãm Singapore EXPO, quy tụ người tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội năm nay được đặc biệt chú ý bởi đây là dịp kỷ niệm 10 năm FinTech ra đời và trở thành một nền tảng toàn cầu cho đổi mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính.



Qua hơn 40 gian hàng quốc tế tại 6 sảnh triển lãm, SFF 2025 thúc đẩy sự hợp tác và đối thoại trong lĩnh vực tài chính, chính sách và công nghệ, thúc đẩy đổi mới và phát triển một hệ sinh thái tài chính mở, kết nối và toàn diện.

Với chủ đề “Kế hoạch Công nghệ cho thập kỷ tài chính tiếp theo”, SFF 2025 làm nổi bật cách thức các công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo (AI), mã hóa dữ liệu và công nghệ lượng tử đang tái định hình nền tài chính toàn cầu và mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng bền vững và toàn diện trên khắp các thị trường mới nổi và Nam Bán cầu.



Hơn 800 diễn giả trong hơn 400 phiên họp xoay quanh các nội dung như biên giới tiếp theo của AI, mã hóa, tài sản thanh toán, lượng tử, tài chính toàn diện, làm nổi bật các công nghệ và xu hướng đột phá được thiết lập để định hình thập kỷ tiếp theo của tài chính toàn cầu.

Đơn cử, ngày 12/11, Visa, công ty hàng đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số, đã công bố những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng Visa Intelligent Commerce trên khắp châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy khu vực này tiến vào thương mại đại lý, một kỷ nguyên mới, nơi các đại lý được hỗ trợ bởi AI mua sắm và thanh toán thay mặt người tiêu dùng.

Visa cũng đã triển khai giải pháp Visa Scan to Pay cho thanh toán QR, mở rộng đáng kể phạm vi chấp nhận thanh toán trên khắp châu Á-Thái Bình Dương.



Kỷ niệm một thập kỷ phát triển của FinTech, SFF 2025 cũng giới thiệu những sáng kiến mới, như triển lãm Kỷ niệm 10 năm SFF để qua đó truyền cảm hứng cho những người tham dự hình dung về 10 năm chuyển đổi tiếp theo, Time Capsule (hộp thời gian góc nhìn tập thể về tương lai của FinTech), chương trình Lãnh đạo thế hệ tiếp theo…



Dấu ấn lần thứ 10 của SFF cũng giúp khách tham quan có thể khám phá các ứng dụng thực tế của công nghệ tiên tiến, trải nghiệm nhập vai, trong đó có sáng kiến trò chơi điện tử mới do Antom của Ant International hỗ trợ.

Những điểm nhấn này tạo nên một SFF 2025 độc đáo về khám phá, kết nối và đổi mới./.