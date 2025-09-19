Mở văn phòng Đông Nam Á, EmbedIT cam kết phát triển thị trường fintech Việt Nam

Ngày 18/9, EmbedIT – nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu thuộc Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF - chính thức khai trương văn phòng trung tâm khu vực Đông Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong một động thái định hình lại cục diện thị trường fintech khu vực.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình từ một đối tác công nghệ châu Âu thành một công ty toàn cầu với tham vọng lớn tại châu Á. Việc lựa chọn Việt Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, làm trụ sở khu vực thay vì các trung tâm tài chính truyền thống như Singapore, là một quyết định được tính toán kỹ lưỡng.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Việt Nam, đại diện EmbedIT đã chỉ ra một công thức hoàn hảo: Một nền kinh tế số phát triển vượt bậc, môi trường chính trị ổn định và quan trọng nhất là nguồn nhân lực công nghệ trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết. Đây không chỉ là một quyết định đầu tư mà là một cam kết phát triển lâu dài.

Sự kiện có sự tham dự của các đơn vị công nghệ, đối tác trong khu vực Đông Nam Á của EmbedIT. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Dũng Duy, Giám đốc Kinh doanh Quốc gia tại EmbedIT Việt Nam, chia sẻ: “Sự hiện diện này đồng nghĩa với việc công chúng và ngành tài chính sẽ được tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn, an toàn hơn và thân thiện hơn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho toàn xã hội.”

Cam kết của EmbedIT được thể hiện qua các kế hoạch cụ thể. Công ty sẽ biến văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm R&D và đổi mới, hợp tác chặt chẽ với các trường đại học thông qua các chương trình thực tập, học bổng và tài trợ. Chiến lược này nhằm mục tiêu xây dựng một lực lượng lao động công nghệ cao bền vững ngay tại Việt Nam, biến nơi đây thành động lực cho tương lai số của khu vực.

Với bề dày kinh nghiệm từ tập đoàn mẹ PPF và thành công trong phát triển ứng dụng tài chính cho hàng triệu người dùng, EmbedIT đến Việt Nam để khẳng định vị thế dẫn đầu. với một sứ mệnh rõ ràng: Trở thành đối tác tin cậy, giúp các doanh nghiệp trong khu vực tăng trưởng nhanh hơn, an toàn hơn và thông minh hơn trong kỷ nguyên số. Sự kiện khai trương này không chỉ là một dấu mốc với EmbedIT, mà còn là một tín hiệu đáng mừng cho hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ Việt Nam, khẳng định vị thế ngày càng lớn trên bản đồ công nghệ tài chính toàn cầu./.

Văn phòng Đông Nam Á của EmbedIT được đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)