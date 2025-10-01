Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 1/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (1/10) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Ảnh minh họa.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên 30/9 và dao động gần mức cao kỷ lục, trước những lo ngại về nguy cơ Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa, trong khi dữ liệu việc làm yếu đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Vào lúc 0 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay phục hồi từ mức giảm đầu phiên và tăng 0,3% lên 3.843,43 USD/ounce, gần mức cao kỷ lục 3.871,45 USD/ounce ghi nhận trước đó trong phiên giao dịch tại châu Á. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,5% lên 3.873,20 USD/ounce.

Theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, vàng một lần nữa cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, dễ dàng lấy lại mức giảm đầu phiên sau khi dữ liệu việc làm không mấy khả quan của Mỹ được công bố. Ông cho rằng dữ liệu này sẽ không cản trở khả năng Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng tới.

Tính từ đầu tháng 9 đến nay, kim loại quý này đã tăng 11,5%. Tính theo quý, giá vàng đã tăng 16,4%.Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay mất 1,1% xuống 46,42 USD/ounce, nhưng đã tăng 17% trong tháng này. Giá bạch kim giảm 2,7% xuống 1.576,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 1/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,0-138,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 1/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

vang1.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

vang2.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

vang3.png
