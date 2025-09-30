Giá vàng ngày 30/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên 29/9, giá vàng thế giới lần đầu tiên tăng vọt qua mốc 3.800 USD/ounce, qua đó thiết lập một kỷ lục mới, giữa lúc giới đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này trong bối cảnh có nhiều kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất, lo ngại về nguy cơ chính phủ đóng cửa và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 30/9, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, lên mức 3.829,63 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.833,37 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 1,2%, lên 3.855,2 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,2%, khiến vàng (được định giá bằng USD) trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng là nhu cầu trú ẩn an toàn tập trung vào nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội từ cả hai đảng vào cuối ngày 29/9 để đàm phán về việc gia hạn nguồn tài trợ cho chính phủ. Nếu không có thỏa thuận nào được thông qua, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ ngày 1/9.

Vàng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn về kinh tế và địa chính trị.

Tại Việt Nam, sáng 30/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

