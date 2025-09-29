Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng bứt phá qua ngưỡng 3.800 USD một ounce

Giá vàng phiên 29/9 trên thị trường châu Á đã tăng vọt qua ngưỡng quan trọng 3.800 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vào đầu giờ chiều theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.801,88 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng tăng 0,6% lên 3.831,90 USD/ounce.

Chỉ số USD - thước đo sức khỏe của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm nhẹ 0,2%. Diễn biến này giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Nhà phân tích Kyle Rodda của chuyên trang tài chính Capital.com nhận định rằng số liệu lạm phát ôn hòa tại Mỹ đã cho thị trường lý do để tin rằng Fed sẽ tiếp tục có các đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.

Ông nói thêm rằng tâm lý thị trường đang rất lạc quan và giá vàng đang trên đà thử thách một đỉnh cao kỷ lục mới trong tuần này.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nhà đầu tư hiện đang mua ròng khá lớn. Điều này khiến ông thận trọng về khả năng tăng giá của kim loại quý này trong tương lai.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, giới giao dịch hiện đang đặt cược Fed có 90% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10. Ngân hàng trung ương này cũng có khoảng 65% xác suất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,4% lên 47,08 USD/ounce. Giá bạch kim cũng leo dốc 3,4% lên 1.622,04 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng chạm mức cao kỷ lục Nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.