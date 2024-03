Giá vàng SJC giảm tới 1,5 triệu phiên chiều 22/3, tuột khỏi mốc 80 triệu đồng

Theo các chuyên gia, thị trường vàng trong nước giảm là do đang chờ đợi những quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Giá vàng SJC giảm tới 1,5 triệu đồng phiên chiều ngày 22/3, tuột mốc 80 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Nối tiếp đà giảm phiên sáng nay, giá vàng chiều nay (22/3) giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm thêm từ 600.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Doji Hà Nội và Công ty Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm mạnh nhất lên tới 1,5 triệu đồng/lượng, hiện hai doanh nghiệp này đang giao dịch từ 77-79 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng, hiện doanh nghiệp này đang giao dịch từ 77-78,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Vietnam Gold niêm yết giá mua và bán từ 78,8-79,8 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng và nhẫn đều đi xuống phiên sáng nay theo đà thế giới Do vàng thế giới giảm mạnh tới 25 USD nên hai thương hiệu vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm từ 350.000-500.000 đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng.

Như vậy, so với phiên sáng hôm qua, thương hiệu này đã giảm khoảng 2,2-2,9 triệu đồng/lượng.

Về phía Công ty Bảo Tín Minh Châu, sáng nay doanh nghiệp thông báo giá vàng Rồng Thăng Long từ 68,33-69,63 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 550.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Tại phiên chiều nay, giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương tự. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 68,33-69,63 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 550.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 68,35-69,65 triệu đồng/lượng, giảm 450.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.167 USD/ounce, giảm thêm 8 USD so với phiên sáng. Khi quy đổi, đồng kim loại quý này xấp xỉ 65,16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn so với thế giới khiến chênh lệch giữa hai thị trường được thu hẹp đáng kể. Hiện giá vàng SJC trong nước và thế giới hiện chênh khoảng 14,6 triệu đồng, giảm 2,4-3,4 triệu đồng so với thời điểm "đỉnh" ngày 12/3. Còn vàng nhẫn vẫn giữ mức chênh 3,8-4,5 triệu đồng một lượng so với thế giới.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng miếng, không chỉ biến động theo xu hướng của giá vàng thế giới mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố nội địa.

Hiện tại, thị trường vàng trong nước đang chờ đợi những quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Nhận định về xu thế giá vàng, một số nhà phân tích khuyến cáo, đối với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường vàng và có ý định mua vàng tích lũy thời điểm này cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có những quyết định mua vào an toàn, tránh thua lỗ./.