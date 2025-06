Giai đoạn 2018-2025: Hà Nội đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng cho giáo dục mầm non

Giai đoạn 2018-2025, Hà Nội đã đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng cho phát triển giáo dục mầm non, đến nay, 100% các chỉ tiêu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2018-2025, Hà Nội đã đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng cho phát triển giáo dục mầm non. Sau 7 năm thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”, 100% các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mạng lưới các trường phát triển đồng bộ, đa dạng.

Năm 2025, Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 1.160 trường mầm non, chiếm khoảng 1/10 tổng số trường mầm non toàn quốc. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp vượt 15,2%, trẻ mẫu giáo ra lớp vượt 3,6% so với mục tiêu.

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi của thành phố ra lớp đạt 100%, khẳng định chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi một cách bền vững, tạo tiền đề hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” diễn ra chiều 2/6/2025 tại Hà Nội.