Việt Nam có 2 đại diện lọt vào top 10 Trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua năm 2025, ở hạng mục "Best of the Best" của giải Travelers' Choice Awardsdo Tripadvisor, công bố tháng Một vừa qua.

Việt Nam có hai đại diện lọt vào danh sách này là tour khám phá Hà Nội về đêm bằng xe máy do phụ nữ cầm lái và tour tham quan vinh Hạ Long 2 ngày trên du thuyền 5 sao Mon Che'ri./.