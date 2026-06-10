Hỗ trợ cấp cứu hai công dân Trung Quốc qua “luồng xanh”

Ngày 10/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, trong hai ngày 8 và 9/6/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Trạm kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) kịp thời mở "luồng xanh" ưu tiên, làm thủ tục xuất cảnh cho hai công dân Trung Quốc gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe về nước điều trị.

Cụ thể, vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 9/6/2026, lực lượng chức năng hai nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe cứu thương mang biển kiểm soát 14B-033.09 đưa công dân Hu Ke Xuan (nam giới, sinh ngày 10/7/1965, số hộ chiếu ER9560716), bị bệnh tiểu đường nặng, xuất cảnh an toàn qua khu vực cầu Bắc Luân 2 để kịp thời chuyển thương.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 8/6/2026, hai bên đã phối hợp mở luồng ưu tiên cho xe cứu thương mang biển kiểm soát 14B-017.78 đưa công dân Mei Chen Gan (nam giới, sinh ngày 14/9/1969, số hộ chiếu ER6558483) xuất cảnh sang Trung Quốc. Công dân này được chẩn đoán mắc bệnh lý nguy hiểm là xuất huyết não.

Việc kịp thời phối hợp mở "luồng xanh" ưu tiên cắt giảm tối đa thời gian thủ tục trong các tình huống khẩn cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp tranh thủ "thời điểm vàng" để cứu chữa người bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ chuyển biến xấu và đe dọa đến tính mạng của công dân.

Hành động tinh thần trách nhiệm và nhân đạo này không chỉ khẳng định vai trò bảo hộ, hỗ trợ công dân trong mọi tình huống của lực lượng chức năng, mà còn góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị và cơ chế phối hợp hiệu quả, kịp thời giữa lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc tại khu vực biên giới./.

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