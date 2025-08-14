Hơn 1.100 tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 14/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp Hội đồng sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025.

Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Giải của Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy: Quá trình triển khai đúng vào thời gian cả nước tập trung cao cho triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, các cơ quan báo chí vừa tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính vừa thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương nên việc gửi tác phẩm tham dự giải còn chậm.

Sau gần 2 năm tổ chức và triển khai Giải, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.110 tác phẩm hợp lệ (nhiều hơn giải lần thứ IV là 42 tác phẩm) của 4 thể loại báo chí: báo In, báo Điện tử, Phát thanh, Truyền hình của trên 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương (32 tác phẩm không hợp lệ).

Đối với thể loại báo in, tham gia dự thi có 376 tác phẩm của 47 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương; thể loại báo điện tử có 622 tác phẩm của 52 cơ quan báo chí; thể loại truyền hình có 63 tác phẩm của 30 cơ quan truyền hình; thể loại phát thanh có 49 tác phẩm của 21 cơ quan phát thanh.

Với số lượng tác phẩm tham dự như vậy, dự kiến số lượng Giải năm nay là 45 Giải, trong đó: 1 giải Đặc biệt (nếu có), 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 18 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Giải dự kiến cơ cấu số tác phẩm sơ khảo để lựa chọn vào chấm chung khảo của từng thể loại như sau: 30 tác phẩm của báo In (chiếm 7,9%); 40 tác phẩm báo Điện tử (chiếm 6,4%); 15 tác phẩm Truyền hình (chiếm 23,8%); 12 tác phẩm Phát thanh (chiếm 24,5%).

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Giải; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sơ khảo Giải đề nghị, để đánh giá, lựa chọn được những tác phẩm báo chí có chất lượng vào chấm chung khảo, các thành viên Hội đồng sơ khảo cần bám sát các tiêu chí, điều kiện trong Thể lệ Giải và quy định trong Quy chế chấm giải của Hội đồng giám khảo; chú trọng lựa chọn các tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện công phu, sáng tạo và đổi mới.

Nội dung mang tính thời sự, đề cập, phản ánh sâu, có sức lan tỏa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những bài viết chuyên sâu mang giá trị lý luận và thực tiễn cao về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Hội đồng sơ khảo cũng chú ý lựa chọn các tác phẩm phản ánh công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước; triển khai quy định kiểm soát quyền lực; lên án bệnh sợ trách nhiệm; biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; những tác phẩm báo chí kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản ánh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sơ khảo Giải Vũ Văn Tiến đề nghị các thành viên trong Hội đồng - các nhà báo có nhiều năm gắn bó, đồng hành với giải báo chí của Mặt trận và tham gia chấm ở các giải báo chí quốc gia - sẽ phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, tập trung đánh giá, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng vào chấm chung khảo, đảm bảo khách quan, đề cao chất lượng, cơ cấu tác phẩm phù hợp.

Sau khi hoàn thành chấm sơ khảo đối với từng thể loại, các Tiểu ban chấm sơ khảo sẽ gửi kết quả về Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 29/8/2025 để tổng hợp, lập danh sách chính thức các tác phẩm được lựa chọn vào chấm chung khảo đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Lễ tổng kết và trao Giải sẽ diễn ra vào tháng 11/2025 nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025)./.

