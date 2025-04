Hưng Yên: Khởi tố cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, qua quá trình điều tra xác minh, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại Khoản 3, Điều 224, Bộ luật Hình sự.

Ba bị can gồm: Hoàng Ngọc Kim (sinh năm 1978, trú 88 Nam Thành, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai trước đây là Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão); Vũ Ngọc Sáng (sinh năm 1990, trú thôn Đại An, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; giám sát viên Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi), Phạm Thái Sơn (sinh năm 1995, trú số 6 Tuệ Tĩnh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hòa Nam).

Trước đó, lực lượng chức năng đã điều tra, xác minh vụ việc vi phạm trong quá trình thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hòa (tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ).

Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty quốc tế Hòa Nam (đơn vị thi công xây lắp) cùng đơn vị tư vấn giám sát đã thông đồng, dàn xếp trong việc lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khống khối lượng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè tại xã Nguyên Hòa (đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ) gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng./.

