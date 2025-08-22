Hưng Yên: Thông qua nghị quyết quan trọng về hỗ trợ cán bộ, công chức

Ngày 22/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp Kỳ họp thứ 30.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình (cũ) sang Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi sắp xếp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Cụ thể, từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, trong 12 tháng, Hưng Yên hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao và hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Thái Bình (cũ) sang Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh sau khi sắp xếp.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã làm thay đổi nơi làm việc, nơi ở, điều kiện làm việc, sinh hoạt của nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể, có 3.022 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Thái Bình (cũ) sang Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh, trong đó khối Đảng có 533 người; khối các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp 2.381 người; các Hội cấp tỉnh 108 người.

Sở Xây dựng tỉnh đánh giá điều kiện cơ sở vật chất hiện có, phương tiện đi lại, khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở, làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng phải di chuyển từ tỉnh Thái Bình (cũ) đến Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi sắp xếp còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo điều kiện về nhu cầu chỗ ở, phương tiện đi lại.

Từ cơ sở thực tiễn trên cùng các căn cứ pháp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói trên đảm bảo ổn định điều kiện đi lại, làm việc, an tâm công tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quan trọng này.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên còn thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: việc tạm giao biên chế công chức, lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình cũ; giao, tạm giao biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên năm 2025; quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2025...

Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra đã được xem xét kỹ lưỡng, thảo luận thẳng thắn, tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng và được biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như: tài chính-ngân sách; cơ chế, chính sách đặc thù; tổ chức bộ máy, biên chế. Đây là những quyết sách thiết thực, vừa giải quyết yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nhanh chóng giao dự toán thu-chi cho các ngành, địa phương; đồng thời hướng dẫn chi tiết việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia. Địa phương thiết lập cơ chế giám sát, kiểm soát chi tiêu ngân sách, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo sớm việc lập danh sách, thực hiện đầy đủ chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời ban hành quyết định giao, tạm giao biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng; bố trí nhân sự phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc chồng chéo...

Các Ban Hội đồng Nhân dân, các Tổ đại biểu và từng đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, vận động nhân dân đồng thuận, chung sức đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống./.

