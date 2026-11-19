Ngày 18/11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Triều Tiên đã xây dựng thêm một hạng mục mở rộng nhà máy làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, trong bối cảnh nước này tiếp tục gia tăng sản xuất vật liệu cấp độ vũ khí.

Theo IAEA, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân và dường như vẫn đang tiếp tục sản xuất cả hai loại vật liệu có thể dùng để chế tạo lõi vũ khí hạt nhân, gồm uranium làm giàu ở mức độ cao và plutonium.

Trong tuyên bố gửi tới cuộc họp thường kỳ hằng quý của Hội đồng Thống đốc IAEA gồm 35 quốc gia thành viên, ông Grossi cho biết ông từng báo cáo về việc các cơ sở làm giàu hạt nhân tại Kangson và Yongbyon vẫn đang hoạt động, việc xây dựng thêm một cơ sở làm giàu mới tại Yongbyon, cũng như thông tin về việc Triều Tiên tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí.

Kể từ giữa tháng Chín vừa qua, Triều Tiên đã xây dựng thêm một hạng mục mở rộng nhà máy làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon và hoàn tất vào cuối tháng 10.

Ông Grossi bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên tiếp tục mở rộng chương trình làm giàu uranium.

Theo ông Grossi, IAEA cũng đã ghi nhận các dấu hiệu cho thấy lò phản ứng hạt nhân công suất 5 megawatt tại Yongbyon, nơi Triều Tiên dùng để sản xuất plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng, nhiều khả năng vẫn đang hoạt động.

Ngoài ra, một lò phản ứng nước nhẹ khác tại Yongbyon cũng đã đi vào hoạt động kể từ tháng 4 năm nay.

Các thanh sát viên của IAEA đã không thể tiếp cận Triều Tiên kể từ năm 2009, do đó cơ quan giám sát hạt nhân này phải dựa vào ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin mở để theo dõi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

Triều Tiên tiếp tục củng cố sức mạnh hải quân Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là một nhiệm vụ cốt lõi quan trọng, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.