Kết nối và sáng tạo không giới hạn từ những viên gạch Lego nhỏ

Sự kiện offline của We Love LEGO tại Hà Nội quy tụ gần 200 thành viên, từ trẻ nhỏ đến người chơi kỳ cựu, mang đến không khí sôi động và đầy sắc màu. Nhiều trò chơi tương tác, từ lắp ghép nhanh đến thử thách sáng tạo, giúp mọi người – đặc biệt là các em nhỏ – vừa tham gia, vừa học hỏi và kết nối với nhau, biến sự kiện thành một ngày hội thực sự của cộng đồng LEGO.

Trong không gian trưng bày hơn 30 mô hình, mỗi tác phẩm đều thể hiện cách người chơi LEGO kể câu chuyện của chính mình. Có người tái hiện ký ức tuổi thơ, có người muốn thử thách bản thân với những kỹ thuật mới, và có người chỉ đơn giản là tìm niềm vui trong từng viên gạch lắp ghép./.