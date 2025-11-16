Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Kết nối và sáng tạo không giới hạn từ những viên gạch Lego nhỏ

Ngày 16/11, gần 200 thành viên mọi lứa tuổi tại sự kiện giao lưu của We Love LEGO Hà Nội cùng chiêm ngưỡng hơn 30 mô hình, chia sẻ và khám phá hành trình chơi – sáng tạo LEGO.

Trung Kiên
Theo dõi VietnamPlus

Sự kiện offline của We Love LEGO tại Hà Nội quy tụ gần 200 thành viên, từ trẻ nhỏ đến người chơi kỳ cựu, mang đến không khí sôi động và đầy sắc màu. Nhiều trò chơi tương tác, từ lắp ghép nhanh đến thử thách sáng tạo, giúp mọi người – đặc biệt là các em nhỏ – vừa tham gia, vừa học hỏi và kết nối với nhau, biến sự kiện thành một ngày hội thực sự của cộng đồng LEGO.

Trong không gian trưng bày hơn 30 mô hình, mỗi tác phẩm đều thể hiện cách người chơi LEGO kể câu chuyện của chính mình. Có người tái hiện ký ức tuổi thơ, có người muốn thử thách bản thân với những kỹ thuật mới, và có người chỉ đơn giản là tìm niềm vui trong từng viên gạch lắp ghép./.

#Lego #Lego Việt nam #We love Lego #Nhà máy Lego Bình Dương #Đồ chơi Lego #Đồ chơi trẻ em TP. Hà Nội