Lego sẵn sàng mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Theo tờ Les Echos (Pháp), bất chấp căng thẳng thương mại, Lego vẫn tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu của mình. Một nhà máy mới tại Việt Nam và các khoản đầu tư lớn tại Mỹ đang hỗ trợ chiến lược phát triển của Lego, trong khi "gã khổng lồ" đồ chơi Đan Mạch này đang tiếp tục giành thêm thị phần.

Theo Les Echos, thời điểm hiện tại là khó khăn cho những “nhà vô địch” của toàn cầu hóa. Trong khi Mỹ đang dựng lên các rào cản thuế quan một cách có hệ thống - gây khó cho nhiều ngành, từ ôtô cho đến dệt may - Lego, tên tuổi số một thế giới trong ngành đồ chơi, lại có thể xoay sở để vượt qua giai đoạn đầy rủi ro này.

Sáng 27/8, Lego công bố kết quả kinh doanh bán niên với mức tăng hai chữ số, cả về doanh thu lẫn lợi nhuận hoạt động. Lego tiếp tục tận dụng các chiến lược dài hạn - phát triển giấy phép thương mại, mở rộng cơ sở khách hàng - đồng thời cũng thích ứng với tình hình căng thẳng thương mại hiện nay bằng cách đa dạng hóa chuỗi hậu cần.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng giám đốc điều hành Niels Christiansen của Lego khẳng định: “Thị trường đồ chơi năm nay tiếp tục tăng trưởng, nhưng chúng tôi tăng nhanh hơn và giành thêm thị phần,” cho biết thị trường toàn cầu đã tăng khoảng 7%.

Lego ghi nhận tăng trưởng ở tất cả các thị trường. Một trong những đòn bẩy mà Lego đang triển khai là đa dạng hóa địa điểm sản xuất. Trong khi các nền kinh tế lớn vẫn đang tìm giải pháp cho vấn đề thuế quan, Lego thông báo đã khánh thành Nhà máy LEGO Việt Nam (LEGO Manufacturing Vietnam) ở Việt Nam vào tháng 4/2025 và một trụ sở khu vực mới cho châu Mỹ tại Boston.

Trong một thông cáo, Lego nhấn mạnh nhà máy ở Việt Nam sẽ cho phép “hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của tập đoàn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.” Tập đoàn hiện có 6 nhà máy đặt tại Đan Mạch, Hungary, Cộng hòa Czech, Mexico, Trung Quốc và Việt Nam.

Trái lại, các đối thủ của Lego, như Mattel hay Hasbro, vẫn dễ bị tổn thương hơn trước các biến động thuế quan. Tại Mỹ, dấu ấn của Lego sẽ còn mở rộng. Ngoài trụ sở Boston mới sẽ tiếp nhận 800 lao động, “ông vua gạch nhựa” thông báo đang đầu tư 1,5 tỷ USD vào một dự án lớn tại bang Virginia. Trên diện tích 185.000 m², dự án này vừa xây dựng một nhà máy mới, vừa lập một trung tâm phân phối khu vực.

Dự kiến dự án này sẽ đi vào hoạt động năm 2027. Song song với đó, tập đoàn còn đầu tư thêm các dây chuyền mới trong những nhà máy hiện có ở Mexico và Hungary.

Theo công bố, "gã khổng lồ" đồ chơi Đan Mạch đã ghi nhận doanh thu tăng 12% trong nửa đầu năm 2025, đạt mức kỷ lục 34,6 tỷ crown Đan Mạch (khoảng 4,6 tỷ euro), lợi nhuận hoạt động tăng 10% lên mức 9 tỷ crown Đan Mạch (1,2 tỷ euro). Tuy nhiên, lượng tiền mặt giảm khá mạnh, do khối lượng lớn các khoản đầu tư mà tập đoàn đang tiến hành.

Về chiến lược cốt lõi, Lego vẫn giữ công thức đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực giấy phép thương mại.

Theo ghi nhận của Lego, “doanh số của tập đoàn này được thúc đẩy nhờ danh mục sản phẩm vừa sáng tạo vừa đa dạng.” Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Lego đã tung ra 314 mẫu sản phẩm mới - con số cao chưa từng có.

Trong số các giấy phép và chủ đề mới - nhằm giữ cho sản phẩm luôn phù hợp với xu hướng tiêu dùng - có những sản phẩm liên quan đến thế giới đua công thức 1 và đua xe ôtô, bản thân dòng “Formula 1” cũng là một giấy phép. Theo ông Niels Christiansen, các hợp tác khác với những thương hiệu như Fortnite hay Jurassic Park đã kích thích doanh số ở nhiều phân khúc khách hàng.

Một hướng phát triển khác là mở rộng cơ sở người chơi Lego. Đối tượng người lớn - vốn sẵn sàng chi nhiều hơn cho những mẫu có tính biểu tượng hoặc thẩm mỹ, hơn là chỉ để chơi - đã tiếp tục đổ xô vào các bộ Lego hoa (bộ sưu tập “Botanicals”)./.

