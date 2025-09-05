Việt Nam là điểm nhấn triển vọng trong bức tranh toàn cầu của Lego

Theo Sputnik, việc chính thức đưa nhà máy mới tại Việt Nam vào hoạt động đang giúp Lego xây dựng chuỗi cung ứng mang tính khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đồ chơi Đan Mạch này muốn khai thác sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại châu Á, vốn được đánh giá là động lực thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Tờ Les Echos (Pháp) nhận định rằng cơ sở sản xuất tại Việt Nam, kết hợp cùng các khoản đầu tư quy mô lớn ở Mỹ, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng của Lego. “Gã khổng lồ” đồ chơi tiếp tục củng cố chỗ đứng của mình và không ngừng gia tăng thị phần trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi các rào cản thuế quan từ Mỹ đang gây sức ép mạnh cho nhiều ngành công nghiệp, từ ôtô cho đến dệt may, Lego lại cho thấy khả năng ứng biến để vượt qua thách thức. Doanh nghiệp vẫn tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu của mình, bất chấp những biến động từ chính sách thương mại.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của Lego trong nửa đầu năm 2025 đạt 5,4 tỷ USD. Con số này tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt xa mức tăng trưởng của hai đối thủ lớn là Mattel và Hasbro. Lợi nhuận hoạt động cũng tăng thêm 10%, đạt khoảng 1,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, lượng tiền mặt của tập đoàn lại sụt giảm đáng kể do phải chi mạnh cho hàng loạt dự án đầu tư, nhằm củng cố chuỗi cung ứng mang tính khu vực, tạo “tấm đệm” an toàn trước bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

Tháng 4 vừa qua, Lego đã khánh thành nhà máy tại Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng tại khu vực Đông Nam Á và được kỳ vọng sẽ trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của Lego tại châu Á-Thái Bình Dương.

Song song với đó, hãng cũng đang xây dựng trụ sở khu vực mới dành cho châu Mỹ tại thành phố Boston, đồng thời triển khai dự án nhà máy và trung tâm phân phối trên diện tích 185.000 m2 tại bang Virginia với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Công trình này dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. Không dừng lại ở đó, Lego còn tiếp tục bơm vốn cho việc mở rộng dây chuyền tại các nhà máy ở Mexico và Hungary.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Niels B. Christiansen - Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Lego, cho biết: “Thị trường đồ chơi năm nay tiếp tục tăng trưởng, nhưng chúng tôi tăng nhanh hơn và giành thêm thị phần." Ông nhấn mạnh, quy mô thị trường toàn cầu trong giai đoạn này đã tăng khoảng 7%.

Lego ghi nhận sự tăng trưởng ở tất cả các khu vực, trong đó doanh số tại Mỹ tăng ở mức hai con số. Tuy vậy, theo ông Christiansen, châu Á mới là khu vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Lego.

Để khai thác làn sóng phát triển của tầng lớp trung lưu châu Á, Lego không chỉ đưa nhà máy tại Việt Nam vào vận hành, mà còn khai trương các cửa hàng đầu tiên tại hai thành phố lớn của Ấn Độ là Delhi và Bangalore hồi đầu năm nay. Ở Trung Quốc, sau giai đoạn đầy khó khăn trong năm 2024, doanh số cũng đã có tín hiệu tích cực trở lại.

Theo ông Christiansen, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia trong khu vực chỉ mới chứng kiến thế hệ đầu tiên lớn lên cùng sản phẩm Lego. Điều này đồng nghĩa với việc Lego sẽ cần nhiều thời gian hơn để xây dựng thương hiệu tại đây, nhưng đó lại là khoản đầu tư chiến lược có ý nghĩa lâu dài.

Hiện nay, Lego đang vận hành 6 nhà máy trên thế giới, phân bổ tại Đan Mạch, Hungary, Cộng hòa Séc, Mexico, Trung Quốc và Việt Nam.

Theo ông Christiansen, việc phân bổ cơ sở sản xuất ở nhiều khu vực khác nhau giúp tập đoàn có được sự linh hoạt cần thiết để ứng phó với biến động trên thị trường quốc tế, trong khi đồ chơi cũng được xem là một lĩnh vực tương đối ổn định so với nhiều ngành khác.

Về định hướng then chốt, Lego tiếp tục trung thành với “công thức thành công” vốn đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt là ở mảng khai thác giấy phép thương mại. Doanh nghiệp cho biết doanh thu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ danh mục sản phẩm phong phú, vừa sáng tạo vừa đa dạng. Chỉ tính trong nửa đầu năm 2025, hãng đã ra mắt tới 314 mẫu mới - con số kỷ lục từ trước đến nay./.

Lego sẵn sàng mở rộng sản xuất tại Việt Nam Lego cho biết sẵn sàng mở nhà máy mới tại Việt Nam, giúp tập đoàn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp căng thẳng thương mại.