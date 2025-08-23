Khánh thành công trình “Lầu chuông” tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 21/8, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội long trọng tổ chức khánh thành công trình “Lầu chuông” tại sân Rồng - điện Kính Thiên.

Bà Hà Thị Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, cho biết, cách đây 15 năm, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, chào mừng Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội đã vinh dự được cung tiến 3 vật thiêng. Đó là, Chiêng đồng đường kính 2,01m; Chuông đồng “Đại Hồng chung Thăng Long linh tụ” nặng 3.470kg, cao 3,05m, đường kính 1,650m; Trống đại cao 3m, đường kính mặt trống 2,35m.

Những vật thiêng này đều do các làng nghề nổi tiếng tạo tác. Đây là những bảo vật quý giá được hội viên, doanh nghiệp, nghệ nhân và Nhân dân cả nước chung lòng công đức bằng tấm thành kính dâng lên nơi thờ các vị Tiên đế tại Hoàng thành Thăng Long linh thiêng.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành công trình “Lầu chuông”. (Ảnh: Nguồn Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội)

Trải qua năm tháng, do ảnh hưởng thời tiết, các vật cung tiến: Chuông, trống và lầu chuông đã xuống cấp, Hiệp hội đã có văn bản trình lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội xin phép tiến hành khảo sát, duy tu chuông, trống, đặc biệt là xây dựng mới lầu chuông và đã được chấp thuận.

Công trình được thực hiện trong thời gian 2 tháng và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ban Tổ chức vinh danh các nhà tài trợ và ghi nhận những tấm lòng vàng trong quá trình xây dựng "Lầu chuông". (Ảnh: Nguồn Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội)

Bà Hà Thị Vinh xúc động chia sẻ việc tu bổ chuông, trống và xây dựng lầu chuông là nghĩa cử tri ân sâu sắc đối với các bậc Tiên đế, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của cộng đồng làng nghề Thủ đô, nghệ nhân, doanh nghiệp và nhân dân với Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Hà Nội là mảnh đất trăm nghề, di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long - nơi ghi lại những dấu ấn vàng son của Thủ đô và cả nước, nơi lưu giữ không chỉ ký ức lịch sử, mà còn là nơi kết tinh văn hóa dân tộc, trong đó có các làng nghề truyền thống.

Tại buổi lễ, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội đã chuyển giao công trình cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

Lầu chuông cùng với lầu trống sẽ trở thành điểm nhấn trong không gian cảnh quan của di sản. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, đóng góp công sức vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống Việt Nam nói chung, di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội nói riêng.

Lầu chuông không chỉ là công trình mang giá trị thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng văn hóa-tâm linh thiêng liêng, góp phần tôn vinh Di sản Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, hun đúc thêm niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy di sản quý báu của cha ông./.

Hoàng thành Thăng Long mừng Quốc khánh với nhiều hoạt động trưng bày đặc biệt Tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều trưng bày, triển lãm lớn, từ ngày 19/8. Đáng chú ý, lần đầu Hầm Cơ yếu được mở cửa cho công chúng tham quan.