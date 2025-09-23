Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết ở vùng biên giới Tây Nam

Tây Ninh - vùng đất biên giới phía Tây Nam Tổ quốc, là nơi hội tụ sắc màu văn hóa đa dạng với 17 dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Khmer, Chăm, Thái...

Đây cũng là địa phương có 11 tôn giáo cùng hiện diện, tạo nên bản sắc độc đáo của một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Tây Ninh luôn chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo.

Xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, tỉnh không ngừng củng cố sự đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh nội lực để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Người có uy tín - điểm tựa củng cố khối đại đoàn kết

Tại ấp Phước Trung (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), đồng bào dân tộc Thái luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ông Hà Duy Khuyền, người có uy tín trong cộng đồng, chính là cầu nối gắn bó người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Khuyền chia sẻ, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến đời sống đồng bào dân tộc, đặc biệt trong dịp lễ, Tết hay khi gặp khó khăn, không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho người dân. Đó là động lực để đồng bào các dân tộc, tôn giáo cùng đoàn kết, chung tay phát triển quê hương.

Với trách nhiệm là người có uy tín, ông Khuyền cam kết tiếp tục nêu gương, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Còn tại chùa Khedol (khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), Sư cả Kiên Sô Phát - Trụ trì chùa Bôtum Kiri Răngsây, cùng đồng bào dân tộc Khmer luôn phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo.”

Người dân nơi đây tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sư cả Kiên Sô Phát khẳng định, các chức sắc tôn giáo cần tiếp tục nêu gương, khuyến khích người dân đoàn kết, gắn bó cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại ấp Hòa Đông A (xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), nơi có đông đồng bào Khmer và người theo các tôn giáo khác nhau, với tinh thần gắn bó cộng đồng được phát huy mạnh mẽ, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Vinh Nguyễn Văn Cường cho biết, xã có 257 hộ Khmer, hơn 2.700 người theo 4 tôn giáo (Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành, Thiên Chúa). Công tác an sinh xã hội được Ủy ban Nhân dân xã quan tâm, tình trạng nhà tạm tại xã cơ bản đã được xóa bỏ. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp không ít khó khăn như thiếu bác sỹ trưởng trạm y tế (đã khuyết hơn 5 năm), ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về phát triển kinh tế, xã có lợi thế với hơn 8.000 ha đất nông nghiệp, phù hợp phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mặc dù vậy, việc quy hoạch vùng trồng, liên kết sản xuất, tập trung đất đai chưa được triển khai bài bản, gây khó khăn cho việc quy mô hóa và phát triển bền vững.

Lễ cúng cầu cho mưa thuận – gió hòa, quốc thái – dân an, tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Chính sách đúng hướng - Hiệu quả lan tỏa

Bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cho biết, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025, tỉnh đã giải ngân hơn 33,4 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch.

Tỉnh đã hoàn thành 19/21 mục tiêu cụ thể và 7/7 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật như: 100% trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Đối với công tác tôn giáo trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đến các tổ chức tôn giáo và các chức sắc, chức việc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gìn giữ nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc; củng cố, phát huy giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc và ngăn chặn những hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là nền tảng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững của tỉnh.

Để tháo gỡ khó khăn và xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo làm nền tảng cho phát triển bền vững, thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đạo.

Tỉnh cũng tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả phối hợp, không để bị động trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc, tôn giáo có bản lĩnh chính trị, hiểu phong tục, tín ngưỡng; ưu tiên bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số, chức sắc tiêu biểu vào các tổ chức xã hội, Mặt trận, đoàn thể; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ ở cơ sở.

Trong bối cảnh hội nhập, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Tây Ninh cũng kiến nghị Trung ương quan tâm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ cơ sở; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới./.

