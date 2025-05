Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Chiều 30/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và làm việc với các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương làm nhiệm vụ chống buôn lậu.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả của các đơn vị trực tiếp triển khai cao điểm chống buôn lậu của Trung ương nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện rất tốt các công điện, kế hoạch, thực hiện ra quân kiểm tra, nắm tình hình chặt chẽ một cách đồng bộ và có hiệu quả, thể hiện qua những kết quả xử lý vi phạm thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng phải vào cuộc xử lý dứt điểm, kiên quyết khi phát hiện các vụ việc, từ đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người dân trong đấu tranh, loại bỏ hàng giả ra khỏi đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát thực tế đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Là tỉnh miền núi có vị trí chiến lược về thương mại và an ninh quốc phòng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc công điện của cấp trên; xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiếp tay cho đối tượng vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị chức năng tại Lạng Sơn như biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường tiếp tục kế hoạch cao điểm chống buôn lậu có trọng tâm trọng điểm; trong đó, tăng cường đến các địa bàn trọng điểm như cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh, Hữu nghị, chú ý các đường mòn, lối mở trên biên giới; không để hình thành các điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lạng Sơn chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương để nâng cấp các trang thiết bị cho các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Tổ công tác và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại Lạng Sơn đã đưa ra các đánh giá, ý kiến, thảo luận tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, từ đó xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Lạng Sơn cơ bản được kiểm soát do các lực lượng chức năng hai bên biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tuy nhiên, tình trạng xuất lậu thực phẩm đông lạnh có thời điểm vẫn diễn ra nhỏ lẻ tại một số đường mòn khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định.

Trung tuần tháng 2/2025 xuất hiện tình trạng nhập lậu gia cầm giống qua đường mòn biên giới huyện Tràng Định, nhập lậu mặt hàng thực phẩm công nghệ (xúc xích),... diễn ra nhỏ lẻ ở khu vực biên giới huyện Lộc Bình...

Một số đối tượng lợi dụng các chính sách thông thoáng trong kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu (luồng xanh, luồng vàng...) để khai báo sai về tên hàng hóa, số lượng, thuế suất, mã số hàng hóa, xuất xứ, năm sản xuất của máy móc thiết bị để trục lợi; gian lận thương mại ở khu vực nội địa liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm, đo lường, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để gian lận về nguồn gốc xuất xứ... còn diễn ra.

Để triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch, quyết định... Từ đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, lực lượng chức năng các cấp, ngành toàn tỉnh cụ thể hóa, triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, vận động tố giác hành vi vi phạm.

Trong 5 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 1.953 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 74,66% so với cùng kỳ); xử phạt vi phạm hành chính 1.785 vụ (bằng 78,12% so với cùng kỳ); tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 66,7 tỷ đồng (bằng 364,08% so với cùng kỳ); đã khởi tố 111 vụ (bằng 59,04% so với cùng kỳ); 229 đối tượng (bằng 85,13% so với cùng kỳ).

Đặc biệt, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23/5/2025 về tổ chức đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cùng đó, thành lập các Đoàn kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm nguy cơ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị chức năng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu.

Tính từ ngày 15-28/5, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 179 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 141 vụ. Số tiền phạt vi phạm hành chính trên 676 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 4,3 tỷ đồng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Lạng Sơn vẫn gặp nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn về địa hình, địa thế vùng biên giới cửa khẩu; các phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thường xuyên thay đổi; đồng thời, một số quy định của pháp luật chưa được kịp sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, nhất là lĩnh vực quản lý thương mại điện tử...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tại Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm, khu vực cửa khẩu, các đoạn biên giới có đường mòn, lối tắt tiềm ẩn phát sinh hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tăng cường công tác quản lý thị trường trong khu vực nội địa

Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa chuyển cửa khẩu, các điểm tập kết hàng hoá phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả./.



