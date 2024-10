Khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ cục bộ có nơi mưa trên 90mm

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) tận dụng nước lũ để lau chùi bàn ghế khi nước lũ đang rút. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ cục bộ có nơi trên 90mm như phường Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 92mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 122mm, Điền Hương (Thừa Thiên-Huế) 141,4mm…

Đêm 30/10 và ngày 31/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, đêm 30/10 và ngày 31/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12; sóng biển cao 5-7m; biển động rất mạnh; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Ngoài ra, đêm 30/10 và ngày 31/10, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 30 ngày 31/10, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C; phía Nam từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 31/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 31/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

