Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, sáng 17/11, tại Manila, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hữu nghị gần gũi, hợp tác thực chất giữa ASEAN và Nhật Bản, dựa trên nền tảng tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Nhật Bản tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng cho các cơ chế hợp tác khu vực, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và củng cố vai trò trung tâm.

Kiểm điểm tình hình hợp tác, các nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ ASEAN-Nhật Bản tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng trên cả ba trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Về kinh tế-thương mại, Nhật Bản hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ năm của ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 245,4 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Nhật Bản vào ASEAN đạt 9,56 tỷ USD.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên triển khai nhiều dự án nghiên cứu chung, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn và tin cậy, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tài năng.

Trong khuôn khổ trụ cột “Đối tác từ trái tim đến trái tim,” hai bên đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, thể thao, thanh niên và du lịch.

Trong khuôn khổ trụ cột “Đối tác vì hòa bình và ổn định,” Nhật Bản tích cực tham gia các cơ chế đối thoại và hợp tác an ninh-quốc phòng ở khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác với ASEAN về tư pháp, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, bao gồm an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia…

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để triển khai các ưu tiên chung, từ bảo đảm an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và duy trì chuỗi cung ứng, đến khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sử dụng AI an toàn, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và tăng cường giao lưu thanh niên.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Học thuyết Fukuda vào năm 2027, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, vun đắp quan hệ “từ trái tim đến trái tim,” cùng ASEAN xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng.

Về phương hướng sắp tới, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản, đóng góp hữu hiệu cho hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực, đồng thời hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hai bên sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) và xem xét khả năng nâng cấp hiệp định để bổ sung những ưu tiên mới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh và tự cường kinh tế thông qua các sáng kiến hợp tác về năng lượng, lương thực, bảo đảm chuỗi cung ứng, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, y tế công cộng, nâng cao năng lực về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, tự động hóa…

Hai bên sẽ đẩy mạnh các chương trình, dự án giao lưu thanh niên, kết nối các nhà lãnh đạo trẻ và phối hợp triển khai các ưu tiên chung theo Tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) và Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) 2.0 của Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Nhật Bản luôn là người đồng hành tin cậy và đối tác hàng đầu của ASEAN, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung.

Trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hợp tác, cùng kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng ưu tiên cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản trong thời gian tới.

Một là tăng cường khả năng chống chịu tập thể. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế, tập trung củng cố chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và bán dẫn, phát triển hạ tầng số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và điện hạt nhân dân sự, thúc đẩy triển khai Lưới điện ASEAN và tiếp tục xem xét khả năng nâng cấp AJCEP để bổ sung các ưu tiên mới phù hợp.

Trong lĩnh vực y tế công cộng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED) vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hai là đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, bao trùm và sẵn sàng cho tương lai. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN và Nhật Bản ưu tiên hợp tác về hoàn thiện thể chế, quản trị AI, phát triển nhân lực số, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và thu hẹp khoảng cách số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh hai bên xây dựng và triển khai các dự án, hoạt động phù hợp trong khuôn khổ Sáng kiến Đồng kiến tạo AI ASEAN-Nhật Bản, Hành lang số FOIP và Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA).

Ba là duy trì và củng cố môi trường hòa bình, an ninh khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN và Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời đề nghị phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác Mekong-Nhật Bản, gắn kết với các chương trình hợp tác tiểu vùng khác.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung về hiện thực hóa tự cường kinh tế. Tuyên bố đề ra các phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao khả năng tự cường kinh tế, củng cố an ninh năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29 Sáng 17/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29.