Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 752/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo).

Trưởng Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: ông Trần Hồng Hà, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Hồ Đức Phớc, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Trần Minh Khương, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/4/2025.

Theo Quyết định số 884/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các dự án nêu trên theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các công việc sau đây:

Tổ chức triển khai các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư các dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Ban Chỉ đạo được mời các tổ chức, các chuyên gia để tư vấn trong quá trình chỉ đạo, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các dự án./.

