Lâm Đồng: Nhiều cán bộ vi phạm nồng độ cồn, Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm

Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ôtô. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 22/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ra Văn bản số 3570-CV/TU về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Văn bản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn thay mặt Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Ban của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các Ban của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Các ban, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý nghiêm minh đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biển tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe," trước hết trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến nhân dân.

Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, không có ngoại lệ, nhất là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đơn vị kịp thời thông báo các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về trật tự an toàn giao thông đến cơ quan, địa phương quản lý cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật và giám sát xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

Trước đó ngày 19/2, Công an thành phố Đà Lạt đã có văn bản số 395/TB-CATP (CSGT-TT) gửi Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thông báo việc ông Trần Quang Khải, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe ôtô.

Theo văn bản trên, ông Trần Quang Khải có hành vi vi phạm điều khiển xe ôtô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25% ml/l khí thở, đồng thời không có Giấy phép lái xe. Sau khi vi phạm, ông Khải khai nghề nghiệp tự do. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Khải hiện là đảng viên, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp đó ngày 21/2/2024, Công an thành phố Đà Lạt đã có văn bản số 424/TB-CATP (CSGT-TT) gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng. Nội dung văn bản thông báo đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Vinh, Phó chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng. Ông Vinh đã có hành vi vi phạm điều khiển xe môtô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,24 mg/l khí thở và không mang theo Giấy phép lái xe ngày 4/2/2024.

Tại 2 văn bản trên, Công an thành phố Đà Lạt thông báo, đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm cùng trách nhiệm liên đới của cá nhân, tập thể có liên quan…; trao đổi lại kết quả xử lý cho Công an thành phố Đà Lạt trước ngày 15/3 tới để tập hợp báo cáo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng theo quy định./.

