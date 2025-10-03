Vụ lao xe và tấn công bằng dao gần giáo đường Do Thái ở Manchester khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng. Thủ tướng Anh lên án, cảnh sát tăng cường an ninh toàn quốc.

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Lao xe và đâm dao gần giáo đường Do thái ở Manchester, nhiều người thương vong; 40 công dân Italy bị tạm giữ khi tham gia đoàn thuyền viện trợ đến Gaza; Không còn dấu hiệu sự sống trong vụ sập trường học tại Indonesia.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất!