Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Đội nghi thức rước ảnh Bác Hồ qua khán đài trong Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 28/7, tại Sân Vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề “Sức trẻ Phù Đổng-Vững bước tương lai.”

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khai mạc. Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, địa phương.

Tại Lễ Khai mạc, toàn thể đại biểu, vận động viên và lực lượng làm nhiệm vụ đã dành 1 phút để tưởng niệm và tri ân công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành Giáo dục và toàn thể nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết để góp phần duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” khích lệ học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, phát triển con người toàn diện, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Đây là hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể dục thể thao cho đất nước, là cơ hội cho những tài năng thể thao trong học sinh cả nước thể hiện, là dịp để các địa phương phát triển tài năng thể thao cho địa phương mình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trải qua hơn 40 năm triển khai với 10 lần tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 là kỳ Đại hội Thể thao học đường lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Kim Sơn giao nhiệm vụ cho tất cả các vận động viên học sinh, các trọng tài và ban tổ chức đảm bảo cho Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ 10 diễn ra an toàn, thật thà, dũng cảm, cao thượng và với tinh thần giáo dục cao nhất cũng như mong muốn các em học sinh coi đây là một dịp để học tập hơn là tìm kiếm giải thưởng, lấy sự thể hiện tốt nhất bản thân hơn việc thắng thua.

Phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Mong các quý vị phụ huynh, các thầy, cô trưởng đoàn và huấn luyện viên có thái độ phù hợp và thể hiện tinh thần giáo dục trong mọi trường hợp, không đem sự mong mỏi thành tích của người lớn thành áp lực, sự hiếu thắng hoặc làm tổn hại tới tinh thần của các em.

Tại Lễ Khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng bày tỏ niềm vinh dự của thành phố khi được cấp trên giao nhiệm vụ đăng cai Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10, đồng thời cho biết, trong 9 kỳ Hội khỏe Phù Đổng trước đây, Đoàn Vận động viên học sinh thành phố Hải Phòng luôn được xếp trong tốp đầu cả nước, riêng năm 1996 xếp thứ 2 toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, trong những năm qua, kinh tế, xã hội của thành phố phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng của cả nước.

Về giáo dục và đào tạo, 26 năm thành phố có học sinh đoạt Huy chương Olympic Quốc tế và có mức thưởng rất cao cho các em. Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên của cả nước hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp học từ năm 2020.

Với những kết quả ấy, thành phố Hải Phòng đã hội tụ đầy đủ những yếu tố về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, để Hải Phòng vững bước trên con đường phát triển.

Hội khỏe Phù Đổng năm nay có 8.919 vận động viên của 63 tỉnh, thành của cả nước tham dự, trong đó đông nhất là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 663 vận động viên; thứ nhì là đoàn Hải Phòng với 587 vận động viên; thứ ba là đoàn Hà Nội với 559 vận động viên.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (giữa) cùng thực hiện nghi thức châm đuốc lên đài lửa khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 15 môn tại 19 điểm trên địa bàn thành phố gồm: Bóng bàn tại Nhà thi đấu huyện Tiên Lãng; Bóng chuyền tại huyện Vĩnh Bảo; Bơi tại Bể bơi Bến Bính (quận Hồng Bàng); Bóng đá Tiểu học tại Sân vận động An Dương; Bóng đá Trung học Cơ sở và Teakwondo tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Bóng đá nam Trung học Phổ thông và Đá cầu tại huyện Thủy Nguyên, Bóng đá nam Trung học Phổ thông và Bóng rổ tại Khu liên hợp thể thao thành phố (quận Dương Kinh); Bóng đá nữ Trung học Phổ thông tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ; Cầu lông tại Nhà thi đấu Kiến An (quận Kiến An), Cờ vua tại Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, Điền kinh tại Sân vận động Lạch Tray, Kéo co tại Nhà thi đấu huyện Kiến Thụy, Thể dục tại Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, Vovinam tại Nhà thi đấu huyện An Lão, Võ cổ truyền tại Nhà thi đấu Quân khu 3 (Kiến An).

Bắt đầu từ sáng 28/7, các vận động viên tham gia thi đấu vòng loại một số môn như bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, võ cổ truyền, cờ vua, đá cầu, cầu lông. Thời gian thi đấu diễn ra từ ngày 28/7-6/8./.

Các đoàn về tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Các vận động viên về tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 khai mạc tối 28/7/2024 tại sân vận động Lạch Tray (thành phố Hải Phòng). (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X: Thắp sáng niềm tin Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 28/7-6/8/2024 tại Hải Phòng; có khoảng 8.700 vận động viên tham gia 15 nội dung thi đấu.