Liên minh châu Âu kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng ở Trung Đông

Binh sĩ Israel trở về phần lãnh thổ của Nhà nước Do Thái, giáp giới Dải Gaza ngày 28/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Josep Borrell đã kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm ở Syria và Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp của các Ngoại trưởng EU ở Brussels, ông Josep Borrell cho rằng mỗi bên nên cố gắng tránh khiến cho tình hình bùng nổ.

Ông chỉ ra rằng Trung Đông như "một thùng thuốc súng có thể phát nổ," với cuộc xung đột ở Dải Gaza, tình hình bạo lực dọc biên giới Liban, các vụ đánh bom ở Iraq và Syria và các cuộc tấn công nhằm vào tuyến vận tải Biển Đỏ. Do đó, EU kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ mới tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hơn 80 địa điểm được cho là của các lực lượng vũ trang khu vực tại Iraq và Syria trong ngày 2/2.

Trước đó, một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan bị tấn công bằng máy bay không người lái, khiến nhiều người thiệt mạng và người bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ thực hiện các hành động đáp trả. EU cũng đang chuẩn bị triển khai một sứ mệnh Hải quân ở Biển Đỏ để giúp bảo vệ các tàu hàng quốc tế trước nguy cơ bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công.

Ông Borrell cho biết sứ mệnh này có nhiệm vụ bảo vệ, không thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền nhằm vào lực lượng Houthi.

Trong diễn biến liên quan, văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết 16 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường, và 25 người khác bị thương trong các vụ không kích của lực lượng Mỹ nhằm vào các địa điểm tại nước này.

Văn phòng Thủ tướng Iraq chỉ trích các cuộc không kích là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ nước này đồng thời cho biết chính quyền Baghdad không được thông tin trước về các cuộc không kích.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ sự hiện diện của liên quân do Mỹ đứng đầu trong khu vực đã trở thành lý do dẫn tới sự đe dọa an ninh và ổn định tại Iraq, khiến nước này liên lụy xung đột khu vực và quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra thông báo cho rằng các cuộc không kích của Mỹ đã vi phạm chủ quyền và độc lập lãnh thổ Iraq và Syria, thêm một sai lầm chiến lược có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực đầy bất ổn này./.

Iraq, Saudi Arabia duy trì liên lạc để ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Saudi Arabia nhất trí duy trì liên lạc giữa hai nước nhằm đảm bảo không để cuộc xung đột ở Dải Gaza lan rộng ra toàn Trung Đông.