Loạt sản phẩm, giải pháp AI lọt vào Vòng Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2025

Ngày 14/10, đại diện Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho biết Hội đồng Giám khảo Sơ khảo lĩnh vực Công nghệ số Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 đã lựa chọn được 17 sản phẩm xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung khảo, gồm 8 sản phẩm Công nghệ số Thành công và 9 sản phẩm Công nghệ số Triển vọng.

Trong đó, rất nhiều sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ của cộng đồng công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên AI và dữ liệu lớn.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích và lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số tới khối học sinh trung học phổ thông, Ban Tổ chức đã đề xuất Hội đồng Giám khảo xem xét và cho phép một nhóm thí sinh tiêu biểu đại diện cho các học sinh Trung học Phổ thông tham dự Giải thưởng năm nay được trình bày sản phẩm và giao lưu tại Vòng Chung khảo. Sản phẩm mang tên: Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh (Clauto) của học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên.

Các sản phẩm "bước tiếp" tại giải thưởng gồm:

Năm 2025, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Công nghệ số ghi nhận 168 sản phẩm dự thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo ông Nguyễn Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh làn sóng công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các sản phẩm dự thi không chỉ thể hiện sự cập nhật công nghệ mà còn cho thấy tư duy sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của các tác giả trong việc tạo ra giải pháp phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Các sản phẩm năm nay thể hiện rõ xu hướng ứng dụng công nghệ lõi như AI, Big Data, blockchain, điện toán đám mây, IoT, điện toán lượng tử, được triển khai trong nhiều lĩnh vực thiết yếu: An ninh mạng, giáo dục, y tế, cảnh báo thiên tai, quản trị doanh nghiệp, hành chính công, góp phần trực tiếp vào xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu quốc gia.

Hệ thống Công nghệ số Thành công quy tụ nhiều sản phẩm đã có thương hiệu, được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn; trong khi hệ thống Công nghệ số Triển vọng ghi nhận sự tham gia nổi bật của sinh viên, startup trẻ và đặc biệt là học sinh trung học phổ thông với các ý tưởng công nghệ sáng tạo, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Giải thưởng trong việc khơi dậy khát vọng chinh phục công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ở mỗi hệ thống sản phẩm, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được 1 Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 Giải Nhì trị giá 100 triệu đồng, 1 Giải Ba trị giá 50 triệu đồng, cùng các giải thưởng giá trị khác từ các đơn vị tài trợ.

Vòng thi Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10/2025 tại Hà Nội. Tại vòng thi này, các tác giả sẽ có cơ hội được thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo và Hội đồng phản biện.

Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 27/10/2025 tại Hà Nội./.

