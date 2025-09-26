Tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra chiều 24/9/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo báo cáo, ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, 8 tháng đầu năm 2025 doanh thu đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng trên 28%, xuất khẩu các sản phẩm số đạt 111,4 tỷ USD, tăng 27%, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế./.