Mệt mỏi và kiệt sức: Xu hướng làm đẹp thời thượng của Gen Z

Tại lễ ra mắt mùa thứ 2 của series phim truyền hình "Wednesday" ở London (Anh) mới đây, nữ diễn viên Jenna Ortega đã gây chú ý khi xuất hiện cùng đôi mắt được tô điểm với những vết quầng thâm đậm, gương mặt tái nhợt và gò má cao được nhấn bằng tông xám. Đôi môi đánh son ánh tím càng khiến Jenna trông như toát ra vẻ mệt mỏi thiếu ngủ. Nhưng đó thực tế lại là mục đích chính của cô.

Jenna giống như một hình mẫu của việc áp dụng xu hướng làm đẹp "Cô gái mệt mỏi" mới nhất, mà theo hãng tin CNN đang được nhiều bạn trẻ thuộc Thế hệ Z (Gen Z) ưa chuộng. Xu hướng này khiến các cô gái luôn có vẻ ngoài mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, như thể họ đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, căng thẳng kéo dài.

Từ lâu, các chuẩn mực làm đẹp luôn gắn liền với việc che giấu đi sự mệt mỏi và các khiếm khuyết khác của cơ thể. Kem nền, kem mắt hay kem che khuyết điểm (corrector) vốn được thiết kế để giúp khuôn mặt trông tươi tỉnh và tràn đầy sức sống.

Việc để lộ ra vẻ ngoài uể oải, mệt mỏi thường bị coi là dấu hiệu của tuổi tác, sức khỏe kém và sự thiếu hấp dẫn. Nhưng phong cách “Cô gái mệt mỏi” lại đi ngược hoàn toàn với điều này, khi khuyến khích việc chấp nhận những “khiếm khuyết" luôn bị che giấu.

Biểu tượng của trào lưu này chính là Wednesday Addams, nhân vật cô con gái lạnh lùng, u ám của loạt phim "Gia đình Addams". Nhân vật này đã được Ortega hóa thân trong loạt phim "Wednesday" của đạo diễn Tim Burton, phát trên nền tảng Netflix.

Vẻ ngoài nhợt nhạt với đôi mắt thâm quầng của cô đã nhanh chóng trở thành chuẩn mực cho xu hướng làm đẹp mới và nó được Ortega tái hiện trên cả sự kiện thảm đỏ của bộ phim. Những khán giả lớn tuổi hơn có thể sẽ nhớ tới một số nhân vật khác như Angelina Jolie trong "Girl Interrupted" hay Natalie Portman trong "Léon".

Không chỉ Ortega, nhiều ngôi sao khác như Lily Rose-Depp, người mẫu kiêm ca sĩ Gabbriette, hay những người ảnh hưởng (influencer) đông người hâm mộ như Emma Chamberlain, Danielle Marcan và Lara Violetta cũng hưởng ứng xu hướng làm đẹp mới. Tính đến cuối tháng 7, mạng xã hội TikTok đã lập hẳn mục mang tên “trang điểm phong cách cô gái mệt mỏi" với hàng loạt video hướng dẫn, một số thu hút tới hơn 300.000 lượt xem.

Lara Violetta, influencer nổi tiếng vì thường đánh phấn đậm dưới mắt để tạo hiệu ứng "mốc meo”, đã chia sẻ trong một video: “Quầng thâm ở mắt trông rất sang chảnh, vì bạn thực sự phải làm việc cật lực mới có được chúng.”

Về tổng thể, phong cách "Cô gái mệt mỏi" hơi lộn xộn và có xu hướng nổi loạn, phá cách. “Đây là sự tôn vinh cái có thực,” chuyên gia trang điểm Kim Brown, Giám đốc mảng làm đẹp của tạp chí Glass, nhận xét. “Cô gái mệt mỏi chứa trong nó sự gai góc và cá tính. Nó mạnh mẽ và rất ngầu.”

Một xu hướng thoáng qua

Cần phân biệt “Cô gái mệt mỏi" với phong cách goth, vốn luôn đi cùng âm nhạc u ám, làn da nhợt nhạt và lớp trang điểm đậm. Tương tự là trào lưu aegyo-sal của Hàn Quốc, với phong cách trang điểm nhấn vào phần bọng mắt để tạo vẻ trẻ trung. Gần gũi nhất với "Cô gái mệt mỏi" có lẽ là phong cách làm đẹp grunge của thập niên 1990, nổi bật với vẻ lôi thôi và bất cần. Phong cách này do ca sĩ Courtney Love khởi xướng.

Tuy nhiên, khác với grunge, vốn bắt nguồn từ văn hóa nhạc rock grunge ở Mỹ, “Cô gái mệt mỏi" lại chỉ là một nhánh nhỏ trong vô số trào lưu với đuôi “core” đã hình thành trên Internet. Có thể kể ra một số phong trào như cottagecore (phong trào tôn vinh một lối sống giản dị, gắn với thiên nhiên và mang màu sắc hoài cổ) hay Barbiecore (trào lưu lấy cảm hứng từ hình ảnh búp bê Barbie, một biểu tượng của văn hóa đại chúng, có xu hướng tôn vinh màu hồng rực rỡ, sự vui tươi, nữ tính). “Đây là cách nhanh nhất để thể hiện bạn là ai, hoặc tâm trạng bạn thế nào,” Dan Hastings-Narayanin, chuyên gia dự báo xu hướng, giải thích. Nhưng theo ông, các trào lưu như thế này thường có đặc điểm “thoáng qua, bị thương mại hóa và sẽ sớm bị thay thế bởi trào lưu khác.”

Không ngạc nhiên khi kiểu làm đẹp "Cô gái mệt mỏi" phù hợp với “chất" của đạo diễn như Tim Burton và nó đã xuất hiện trong cả hai mùa phim "Wednesday". Chuyên gia trang điểm Tara McDonald cho biết ý tưởng chính là giữ vẻ tự nhiên của người mẫu, dùng ít mỹ phẩm, để lộ quầng mắt thay vì che đi, kết hợp với son môi hồng nhạt.

Chống lại sự hoàn hảo

Theo chuyên gia làm đẹp Nirvana Jalalvand, người phụ trách hình ảnh của Ortega trong "Wednesday", thông điệp của phong cách này là nhân vật sẽ không dành nhiều giờ ngồi trước gương trang điểm. Cô gái trong phim có những việc cần giải quyết, những nơi cần đến nên làm đẹp không phải ưu tiên hàng đầu. Quan điểm này đưa phong cách “Cô gái mệt mỏi" tới vị trí đối đầu với các quan điểm làm đẹp kiểu “sạch sẽ, hoàn hảo”. Nó giống như một hoạt động lật đổ hình mẫu nữ tính truyền thống.

Phong cách mới cũng đối lập với trào lưu “Cô gái sạch sẽ", với nhân vật chính luôn mang gương mặt tươi tắn, làn da sáng khỏe, đôi má ửng hồng. Mẫu "Cô gái sạch sẽ" từng được các influencer như Bella Hadid, Hailey Bieber và Kendall Jenner lăng xê. “Chúng ta đã đi quá xa với sự hoàn hảo và giờ người ta có xu hướng quay xe, trở về chiều ngược lại,” Jalalvand nói. Ngay cả Instagram cũng thay đổi, từ những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng sang các bức ảnh chụp vội và đề cao tự nhiên hơn là sự dàn dựng, tính toán.

Về kỹ thuật, phong cách làm đẹp mới này cũng đơn giản hơn. Một cô gái chỉ cần dùng chút kem che khuyết điểm, phấn mắt đánh nhẹ và tô son màu tự nhiên lên môi. “Hầu như ai cũng có thể trang điểm theo phong cách này được, mà không cần tới kỹ năng chuyên nghiệp,” McDonald nhận xét.

Dù khó để “Cô gái mệt mỏi" có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài, nó vẫn phản ánh tâm thế của Gen Z trong xã hội hiện nay. Theo Hastings-Narayanin, việc thế hệ trẻ đón nhận xu hướng này chính là sự bộc lộ tính dễ tổn thương và khát khao được cảm thông, trong bối cảnh họ phải chịu nhiều áp lực từ hoạt động học tập, thị trường việc làm bất ổn, tình cảnh nợ nần và nhiều vấn đề khác.

“Phô bày sự mệt mỏi và hài hước hơi đen tối đã trở thành cơ chế đối phó với thực tế (của thế hệ trẻ). Thông điệp của họ là: Tôi kiệt sức, lo lắng cho tương lai, nhưng tôi sẽ cười vào sự u ám ấy,’” ông nói./.