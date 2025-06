Một người đàn ông bị drone cắt nát vùng mông khi phun thuốc trừ sâu

Ngày 27/6, Bệnh viện E thông tin các bác sỹ khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh nam (43 tuổi, ở Hà Nội) bị mất máu nhiều do bị drone chém rách sâu vùng mông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do cánh quạt của máy phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa (drone nông nghiệp hay còn được gọi là flycam) chém nhiều nhát liên tiếp vào hai bên mông dẫn đến chảy máu ồ ạt, đau đớn và phải được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sỹ Kiều Quốc Hiền - Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện E) cho biết, sau nhiều năm công tác, đây là lần đầu tiên bác sỹ tiếp nhận một ca chấn thương do thiết bị bay điều khiển từ xa gây ra. Người bệnh nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, hai bên mông có nhiều vết thương rách lớn, nham nhở, dấu hiệu cho thấy đã bị cánh quạt chém liên tiếp nhiều lần…

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ đã khẩn trương đánh giá lâm sàng, tiến hành cầm máu tạm thời và sát khuẩn vết thương để phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Với tình trạng vết thương phức tạp, kích thước lớn, bên trái có kích thước 6cmx9cm, bên phải kích thước 6cmx10cm, người bệnh nhanh chóng được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu, để tránh tình trạng sốc mất máu hoặc nhiễm trùng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh cho biết trong lúc đang vận hành máy phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa, thiết bị bất ngờ gặp trục trặc: không thể bay lên cao như bình thường dù cánh quạt vẫn đang quay. Thay vì áp dụng các biện pháp an toàn như dừng thiết bị từ xa hoặc chờ cánh quạt ngừng hẳn, người bệnh đã chủ quan tiến lại gần với ý định rút pin để kiểm tra. Khi cúi người thao tác, cánh quạt vẫn đang hoạt động với tốc độ cao bất ngờ chém liên tiếp vào vùng mông, gây ra nhiều vết rách sâu hai bên, chảy máu ồ ạt. Rất may mắn, ngay khi bị thương người bệnh được người thân phát hiện và đưa đến cấp cứu.

Bác sỹ Kiều Quốc Hiền cho hay hiện nay, các thiết bị điều khiển từ xa, đặc biệt là drone, đang ngày càng được ứng dụng phổ biến trong nông nghiệp, giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả lao động. Tuy nhiên, nếu không được vận hành đúng cách, những thiết bị này cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Với công suất hoạt động lớn, tốc độ quay của cánh quạt có thể lên tới hàng nghìn vòng/phút, tạo ra lực cắt rất mạnh, đủ sức gây tổn thương nghiêm trọng cho các mô mềm, thậm chí có thể đứt gân, cơ nếu tiếp xúc ở khoảng cách gần.

Với trường hợp người bệnh trên, các vết thương tại vùng mông của người bệnh không chỉ rộng, rách nham nhở do bị chém đi chém lại nhiều lần, mà còn có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Do drone hoạt động trực tiếp ngoài môi trường đồng ruộng - nơi chứa nhiều bụi đất, vi khuẩn và cả dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật. Do đó, việc xử lý cấp cứu cần được tiến hành nhanh chóng để tránh biến chứng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã làm sạch tổ chức dập nát, bơm rửa liên tục vùng vết thương, cắt lọc mô hoại tử, kiểm tra tổn thương mạch máu và thần kinh, đồng thời tiến hành khâu phục hồi nhiều lớp. Nhờ được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc sau mổ.

Bệnh nhân trên đã rất may mắn khi các vết chém tuy rộng nhưng không gây tổn thương đến các dây thần kinh quan trọng vùng mông. Theo bác sỹ Hiền, chỉ cần lệch hướng chém khoảng 1–2 cm xuống dưới, cánh quạt có thể đã cắt vào dây thần kinh tọa - dây thần kinh lớn nhất và quan trọng nhất chi phối cảm giác, vận động toàn bộ chi dưới. Nếu bị đứt dây thần kinh tọa, người bệnh có thể đối mặt với tình trạng liệt một phần hoặc toàn bộ chân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại và phục hồi của người bệnh. Ngoài ra, nếu vết thương lệch lên phía trên, nguy cơ đứt dây thần kinh mông trên cũng rất cao, dẫn tới các biến chứng về dáng đi bất thường, yếu cơ mông và mất cân bằng cơ thể khi vận động. Đây là những biến chứng rất phức tạp, khó phục hồi và có thể ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

Các bác sỹ khuyến cáo, đây là một tai nạn lao động nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu tuân thủ đúng quy trình an toàn khi sử dụng thiết bị bay như drone. Các loại thiết bị nông nghiệp hiện đại như máy bay phun thuốc trừ sâu mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu không được vận hành đúng cách. Do đó, khi sử dụng người dân cần tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn an toàn, đặc biệt không tiến lại gần khi thiết bị chưa được tắt hoàn toàn, nếu thiếu hiểu biết hoặc lơ là trong quá trình vận hành, những tai nạn nguy hiểm như trên có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người ở gần khu vực hoạt động của drone./.