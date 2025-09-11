Một người tử vong do bệnh vi khuẩn Whitmore tại Đắk Lắk

Ngày 11/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, địa phương vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh Whitmore (thường gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra), tại xã Ea Súp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2025 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh Whitmore. Đây là trường hợp tử vong vì Whitmore đầu tiên.

Bệnh nhân là ông S.S.P (sinh năm 1965, tại tiểu khu 280, xã Ea Súp). Thông tin từ người thân, từ tháng 7/2025, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, mệt và đã nhiều lần khám, điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.

Đến ngày 7/8, bệnh nhân trở nặng với biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 16/8, bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ ổ áp xe và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh mạnh theo phác đồ. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy và được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 31/8, sau khi bệnh chuyển biến xấu, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và người bệnh tử vong sau đó. Đến ngày 8/9, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây ra bệnh Whitmore.

Sau khi ghi nhận trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức truyền thông trực tiếp tại gia đình và các hộ lân cận về bệnh Whitmore, cách phòng bệnh. Đồng thời, Trung tâm chỉ đạo Trạm Y tế Cư M’Lan giám sát sức khỏe tất cả hộ dân khu vực nhà bệnh nhân (gồm 7 hộ và 25 khẩu) trong 14 ngày.

Theo các chuyên gia y tế, Whitmore là bệnh nhiễm trùng ở người và động vật. Vi khuẩn này sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập chủ yếu qua da.

Bệnh lây nhiễm do người dân tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bị ô nhiễm, đặc biệt qua các vết trầy xước trên da. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo người dân ở những vùng có bệnh, nên cảnh giác vì dấu hiệu mắc bệnh dễ bị nhầm sang bệnh lao và bệnh viêm phổi./.

