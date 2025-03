Nam Phi bị xếp hạng là quốc gia nguy hiểm nhất cho lái xe

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn báo cáo “Những con đường an toàn nhất thế giới” do Zutobi - nền tảng giáo dục lái xe trực tuyến, công bố gần đây cho thấy Nam Phi bị xếp hạng là quốc gia lái xe nguy hiểm nhất thế giới.



Đây là năm thứ hai liên tiếp quốc gia miền Nam châu Phi này nhận được bảng xếp hạng này, với số liệu thống kê nêu bật những lĩnh vực cần cải thiện về an toàn giao thông và hành vi của người lái xe.



Theo đó, Nam Phi có 24,5 ca tử vong do tai nạn giao thông trên 100.000 người, một thống kê cao hơn năm ngoái và vượt qua tỷ lệ số ca tử vong trung bình do tai nạn giao thông đường bộ là 6,3 trên 100.000 người ở tất cả các quốc gia được xếp hạng.



Mặc dù giới hạn tốc độ trên đường cao tốc chỉ là 120 km/h, tương tự như quốc gia an toàn nhất trong danh sách là Na Uy, nhưng nước này vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng dây an toàn, với chỉ 31% hành khách ngồi ghế trước thắt dây an toàn.

Hiệp hội ôtô (AA) trước đây đã lên tiếng báo động về tình trạng thiếu tuân thủ nói chung, ước tính tỷ lệ thắt dây an toàn ở quốc gia này ở mức dưới 60%.



Ngoài ra, nghiên cứu của Zutobi cũng cho thấy Nam Phi có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu cao nhất, ở mức 57,5%. Ở Nam Phi, người lái xe có thể lái xe với nồng độ cồn trong máu không cao hơn 0,05g trên 100ml máu hoặc 0,02g trên 100ml đối với tài xế chuyên nghiệp.



Các quốc gia khác được coi là nguy hiểm bao gồm Thái Lan và Mỹ, trong khi Na Uy, Iceland và Nhật Bản được xếp hạng là an toàn nhất.



Tháng 12/2024, trong lễ phát động chiến dịch Mùa lễ hội an toàn, Bộ trưởng Giao thông Barbara Creecy cho biết rượu bia và lái xe quá tốc độ là những nguyên nhân chính gây ra tử vong trên đường bộ.

Bất chấp các hình phạt và khuyến cáo, nhà chức trách Nam Phi vẫn bắt giữ 3.840 người lái xe vì tội lái xe khi say rượu trong mùa lễ hội 2024/25.

Bộ trưởng Giao thông Barbara Creecy cho biết ít nhất 1.502 người đã thiệt mạng trong 1.234 vụ tai nạn chết người chỉ trong hơn 1 tháng mùa lễ hội cuối năm (kể từ ngày 1/12).

Điều này cho thấy số người tử vong tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước so với mùa lễ hội 2023/24, với số vụ tai nạn tăng 4,2%./.

