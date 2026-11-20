Ngày 20/11, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán xuyên biên giới qua mã QR (VietQRGlobal) trong lĩnh vực du lịch.

Trong 10 tháng qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế không chỉ tạo động lực cho ngành du lịch mà còn đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ, trong đó có hạ tầng thanh toán số.

Trong bối cảnh du lịch thông minh và tiêu dùng không tiền mặt ngày càng phổ biến, các giải pháp thanh toán xuyên biên giới đóng vai trò quan trọng trong việc mang tới trải nghiệm thanh toán liền mạch cho du khách, đặc biệt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và giao lưu kinh tế giữa các quốc gia.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường kết nối thanh toán khu vực, NAPAS đã tích cực triển khai kết nối hạ tầng thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal) với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục mở rộng với các thị trường tiềm năng khác. Thông qua các kết nối này, du khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng quen thuộc tại quốc gia mình để quét mã VietQRGlobal và thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, an toàn tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm du lịch... trên toàn quốc.

Song song với việc mở rộng kết nối quốc tế, NAPAS cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước nhằm gia tăng độ phủ của mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRGlobal, góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới rộng khắp.

Trong chiến lược đó, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai dịch vụ VietQRGlobal trong lĩnh vực du lịch.

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội là một trong những tổ chức nghề nghiệp có mạng lưới kết nối rộng lớn với hơn 1.200 hội viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái du lịch gồm doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, spa...

Theo đó, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội sẽ giới thiệu, khuyến khích các hội viên tìm hiểu, đăng ký và triển khai chấp nhận thanh toán VietQRGlobal đồng thời phối hợp cùng NAPAS đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá lợi ích của thanh toán xuyên biên giới qua mã VietQRGlobal tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch./.

Hợp tác ngân hàng Việt-Trung: Thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới NAPAS cùng các ngân hàng Việt Nam kết nối VietQRGlobal với UnionPay, Alipay và Weixin Pay, giúp khách Trung Quốc thanh toán thuận tiện và thúc đẩy giao thương hai nước.