Nga tăng cường sức mạnh hải quân và năng lực đóng tàu nội địa

Ngày 14/8, Khinh hạm "Đô đốc Amelko" đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở Saint Petersburg, Nga.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, cho biết con tàu có thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của một chiến hạm đa năng, hoạt động hiệu quả ở cả vùng biển gần và xa.

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga Nikolai Patrushev, nhấn mạnh việc hạ thủy tàu thể hiện rõ sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Nga, cũng như năng lực của ngành đóng tàu trong nước trong việc chế tạo các phương tiện hàng hải hiện đại, công nghệ cao.

"Đô đốc Amelko" thuộc lớp khinh hạm Dự án 22350. Hiện Nga có 3 tàu lớp này trong Hạm đội phương Bắc, với "Đô đốc Amelko," sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương sau khi hoàn tất thử nghiệm.

Các khinh hạm Dự án 22350 có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, chiều dài 135m và chiều rộng 16m.

Các khinh hạm này có khả năng tấn công các nhóm tàu sân bay và các mục tiêu mặt nước khác của đối phương, bảo vệ các đội hình hải quân, hỗ trợ các hoạt động đổ bộ, tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển và tiến hành tác chiến chống ngầm./.

