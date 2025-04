Ngày 28/4, không khí lạnh ảnh hưởng, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo gần sáng và sáng 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 28/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C).

Thủ đô Hà Nội ngày 28/4, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trên biển, ngày 28/4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 27/4 đến ngày 28/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía Tây Bắc Bộ và Bắc, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng...

Hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Để chủ động ứng phó, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật liên tục thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông chính thống của Trung ương và địa phương. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.../.

