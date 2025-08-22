Ngoại giao Việt Nam từ tầm nhìn chiến lược và hợp tác địa phương

Ngày 22/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức Đối thoại chính sách “Ngoại giao Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược và hợp tác địa phương.”

Đây là dịp để các lãnh đạo, chuyên gia ngoại giao, doanh nghiệp và các cấp ngành, địa phương trao đổi, làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại giao trong nước, quốc tế; nắm bắt định hướng để từ đó triển khai tại địa phương, doanh nghiệp đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, đây là dịp để nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển ngành Ngoại giao Việt Nam, phân tích bức tranh quan hệ quốc tế, nhận diện xu thế lớn và những vấn đề nổi bật tác động đến Việt Nam. Thông qua đối thoại, các cơ quan liên quan sẽ đề ra phương hướng, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng; tăng cường kết nối, hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với các tỉnh, thành phố và cơ quan ngoại vụ khu vực phía Nam.

Khái quát bối cảnh tình hình thế giới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh Việt Nam vẫn kiên định đường lối phát triển và đối ngoại, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm Đổi mới.

“Những thành tựu này khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, đặc biệt với việc ban hành các nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết của Trung ương Đảng về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới,” ông Ngô Lê Văn nói.

Tại đối thoại, nhiều câu hỏi được đặt ra không chỉ giải đáp những thắc mắc, khuyến nghị, đề xuất mà còn khẳng định sự đồng hành và đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại địa phương trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu các vấn đề liên quan việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW của Trung ương Đảng, Nghị quyết 153/NQ-CP của Chính phủ về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong bối cảnh thế giới có nhiều xung đột và cạnh tranh kinh tế, Việt Nam cần ưu tiên chiến lược đối ngoại nào để giữ vững vị thế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, khẳng định vị thế mới của ngoại giao kinh tế “là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của ngoại giao Việt Nam; một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững,” Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao Phạm Thái Phương đề xuất 5 giải pháp trọng tâm ưu tiên thời gian tới.

Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường và làm nổi bật các nội dung kinh tế trong các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương tổ chức các sự kiện xúc tiến kinh tế đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào hình thành các cực tăng trưởng.

Ông Phạm Thái Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Các cơ quan Bộ Ngoại giao luôn làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp khai thác tối đa, hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có; thúc đẩy đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do với các thị trường tiềm năng; đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; hỗ trợ công tác xây dựng thương hiệu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là ngoại giao văn hóa phục vụ phát triển bền vững địa phương. Theo bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng thư Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, văn hóa ở Việt Nam được xem là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 là sử dụng công cụ văn hóa trong ngoại giao để huy động nguồn lực bên ngoài, biến điều kiện thuận lợi, vị thế đất nước thành nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế đất nước,” bà Vân thông tin.

Cũng tại đối thoại, các đại biểu đã chia sẻ chính sách đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đối ngoại phục vụ phát triển địa phương; đồng thời xác định ngoại giao văn hóa hiện đại không chỉ là quảng bá di sản đã được UNESCO công nhận, mà còn là xây dựng “sức mạnh mềm” và “thương hiệu thành phố.”

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam có nền kinh tế lớn thứ 4 ở ASEAN, thứ 32 trên thế giới; quy mô thương mại nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu toàn cầu. Việt Nam tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt và thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có 38 nước ở tầm đối tác toàn diện trở lên./.

80 năm ngành ngoại giao Việt Nam-Từ phá thế cô lập đến ngọn cờ hội nhập Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, nói về sứ mệnh của ngành trong 8 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc.